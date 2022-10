Pompoen op zes manieren: de favoriete recepten van Janneke Vreugdenhil

Je kunt pompoen roosteren, grillen, koken, pureren, vermaken tot lasagnebladen, omtoveren tot een spread: culinair journalist Janneke Vreugdenhil bedacht door de jaren heen de nodige recepten voor het bereiden van de typische herfstgroente. Dit zijn zes van haar favorieten, allemaal vegetarisch.

Lunchen met pompoen

1 De niet-saaie pompoensoep

Pompoensoep kan een beetje saai en weeïg smaken, maar daar bedacht Janneke wat op. Wat appel en limoensap zorgen voor het nodige zuurtje, kokoschutney voor wat pit. Voor deze niet-saaie pompoensoep kun je iedere soort pompoen gebruiken.

In het recept legt Janneke uit hoe je de soep maakt. Alvast een bonustip: wie moeite heeft met rauwe pompoen snijden, kan hem ook eerst een tijdje garen in de oven.

2 Lauwwarme herfstsalade

Een salade maken met wat de herfst zoal te bieden heeft, dat is wat Janneke doet in dit recept. De bladeren van een krop eikenbladsla, een pompoen, hazelnoten. Haar tip: kijk eens goed rond in de natuur in de buurt. Soms liggen hazelnoten voor het oprapen. Kraak en rooster ze dan even tot ze goudbruin en geurig zijn.

Welke pompoensoort je gebruikt, maakt niet uit. Dat is voor de blauwe kaas net zo: gebruik wat je lekker vindt of nog in huis hebt.

Hoofdgerechten met pompoen

3 De geliefde pompoen-spinazielasagne van Janneke

Toen dit recept een aantal jaar geleden in NRC stond, werd het een gezinsfavoriet van veel van Jannekes fans. Ze bedacht dit recept destijds in de Nationale Week Zonder Vlees, en bouwt de lasagne op met lagen van lasagnebladen, geroosterde pompoen en romige spinazie. Schuif het geheel zo’n 40 minuten in de oven en je hebt een schaal heerlijk eten voor het hele gezin.

Waarom de Week Zonder Vlees eigenlijk nadrukkelijk niet de reden was voor Janneke om dit vegetarische recept te bedenken, legt ze uit in haar recept.

4 Turkse sinkonta van pompoen

Sinkonta is in de traditionele Turkse bereiding een ovenschotel van pompoen met uien en een geconcentreerde puree van zongedroogde tomaten. Voor haar variant gebruikte Janneke in eerste instantie per ongeluk paprikapuree, maar dat beviel zo goed dat ze het zo bleef doen. Deze sinkonta is daardoor beslist niet authentiek Turks, maar wel verslavend lekker.

De bereiding van deze sinkonta licht Janneke verder toe in haar recept. En als extraatje legt ze je gelijk uit hoe het nu zit met die paprika- of tomatenpuree.

Pompoen als bijgerecht

5 Zoet-pittige geroosterde pompoen

Door de zachte en zoete smaak leent pompoen zich goed om met allerlei soorten kruiden in de oven geroosterd te worden. Janneke geeft in haar recept gelijk twee opties: een meer oosterse variant met komijn en koriander en een meer Zuid-Amerikaanse variant met chilipeper en ahornsiroop. Stukken geroosterde pompoen passen als bijgerecht bij vrijwel iedere maaltijd.

Voor wie graag zoveel mogelijk van de hele pompoen gebruikt: de pitten kun je drogen en roosteren met wat zeezout. Een fijne toevoeging aan een borrelplank.

6 Hindoestaanse pompoenpuree

Het is al even geleden, maar toen Janneke in 2006 twee maanden zonder keuken haarzelf en haar gezin moest voeden, schoof ze vaak aan bij vriendin en buurvrouw Bidjma. Zij kookte al haar heerlijke Hindoestaanse gerechten losjes, zonder recept. Maar nadat Janneke voor de zoveelste keer met haar neus boven Bidjmas’ pannen hing, kreeg ze toch een recept ontfutseld voor een puree van gestoofde pompoen, genaamd khora.

In het recept worden massala en djiera (gemalen komijnzaad) gebruikt. Die ingrediënten waren destijds minder makkelijk te krijgen, maar liggen tegenwoordig vaak gewoon in de supermarkt.

