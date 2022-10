PBL: Wie geen auto rijdt is nog altijd stukken langer onderweg

Spits of niet: wie het openbaar vervoer pakt is gemiddeld stukken langer onderweg naar werk of het ziekenhuis dan wie achter het stuur kruipt. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral voor wie niet in een stadskern woont, is de auto vaak de snelste optie. Volgens het PBL leggen vervoersbeleidsmakers te veel nadruk op het fileprobleem, terwijl de aandacht juist moet uitgaan naar mensen die fietsen of het openbaar vervoer pakken.

De verschillen tussen autobezitters en autolozen zijn vooral groot als het gaat om reistijd naar werk. Nederlanders met een auto kunnen bij zeven keer zoveel werkplekken er binnen een half uur zijn dan mensen die afhankelijk zijn van trein of bus. Dat wordt mede veroorzaakt doordat bijna twee derde van de werkplekken zich niet vlakbij een ov-halte bevinden.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een derde van de ouderen die geen auto hebben en buiten de steden wonen niet binnen een half uur een ziekenhuis kan bereiken. Ruim een tiende van die groep heeft daar zelfs langer dan drie kwartier voor nodig. Verder blijkt dat 6 procent van de laagverdieners met het openbaar vervoer niet binnen een kwartier bij de supermarkt is, terwijl dat met de auto geen probleem is.

Vervoersarmoede

„Een van de belangrijkste doelstellingen van vervoersbeleid is het faciliteren van de toegang van mensen tot banen, voorzieningen en sociale contacten. In de praktijk is vervoersbeleid echter vaak beperkt tot het bestrijden van congestie en faciliteren van verkeersdoorstroming”, aldus Jeroen Bastiaanssen, onderzoeker vervoersbeleid bij het PBL.

Wetenschappelijk onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat ‘vervoersarmoede’ kan leiden tot werkloosheid, een slechte gezondheid of sociaal isolement. In Nederland worden vooral praktisch geschoolden en laagverdieners daar slachtoffer van. De onderzoekers van het PBL benadrukken dat belangrijke voorzieningen in de Randstad — vooral in stadskernen — vaak voor vrijwel iedereen relatief dichtbij zijn, maar juist die plekken zijn voor veel Nederlanders niet te betalen.

Lees ook: Reizigersorganisaties keren zich tegen beperkte dienstregeling NS