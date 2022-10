Pand van Russische miljardair en oprichter van Yandex in Amsterdam gekraakt

Aan de Vossiusstraat in Amsterdam Zuid is het pand van de Russische miljardair Arkadi Volozj, de oprichter van zoekmachine Yandex, gekraakt. De krakers zeggen het pand bezet te hebben omdat ze „tegen de oorlog zijn, tegen de hebzucht van oligarchen en miljardairs en tegen parasieten die kapitaal creëren.” Aan het balkon hangen banners met de tekst „tegen oorlog en kapitalisme”.

Begin deze maand bleek uit onderzoek van NRC en de Groene Amsterdammer dat de miljardair, die op de Europese sanctielijst staat, een pand in Amsterdam in bezit heeft. Omdat de Rus het pand kocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, bleef het bezit lang uit het zicht van de Nederlandse autoriteiten.

Lees ook het onderzoeksverhaal: Nederlands vastgoed aantrekkelijk voor witwassers en belastingontwijkers

Communicatiefout

Op 1 september meldde Volozj zijn bezit op eigen beweging, maar door een communicatiefout tussen verschillende ministeries duurde het weken voordat deze melding bij het juiste loket terechtkwam. Pas een ruime maand na de melding, en twee dagen nadat NRC over het pand publiceerde, werd het bevroren. Dat betekent dat Volozj het huis niet mag verkopen of verhuren. Ook onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld door aannemers en loodgieters, zijn niet toegestaan.

In een verklaring schrijven de krakers het pand te hebben bezet omdat „de rechten van miljardairs, die onze steden als investeringen zien, beter worden beschermd dan die van kwetsbare mensen die een dak boven hun hoofd willen”. Ook schrijven ze dit huis te kraken „ter ondersteuning van Oekraïense en Russische anarchisten die tegen hun staat vechten.”

Tegen een verslaggever van NRC ter plaatse zegt de groep krakers dat ze al sinds donderdagavond in het leegstaande pand zitten. Dat wordt bevestigd door de buren. Hoe ze binnen zijn gekomen, willen de krakers niet toelichten. Met hoeveel mensen ze in het pand verblijven evenmin. De politie heeft volgens de krakers maandagochtend het pand bezocht, maar wil verder geen toelichting geven.