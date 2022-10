Opnieuw minder NS-treinen vanwege personeelstekorten

De NS gaat opnieuw de dienstregeling aanpassen vanwege personeelstekorten. Vanaf 7 november rijden er daardoor op een aantal trajecten minder treinen, meldt het spoorbedrijf maandag.

Onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, en tussen Alkmaar en Haarlem gaan er overdag op werkdagen minder intercity’s rijden. Er rijden ook minder treinen in de spits. Op meerdere trajecten in het land zullen er minder sprinters rijden. De NS meldt op de website om welke trajecten het gaat: onder meer tussen Oss en ‘s Hertogenbosch, Dordrecht en Rotterdam Centraal, Groningen en Assen, en Utrecht Centraal en Leiden.

De NS waarschuwt dat treinen vanaf november opnieuw drukker zullen zijn dan normaal. Sinds de zomer kampen treinreizigers al met overvolle treinen en drukte op het spoor. Er rijden sinds begin september al een stuk minder treinen, bijvoorbeeld doordeweeks tussen Amsterdam Centraal en Eindhoven en in het weekend op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda.

‘Ademruimte collega’s’

„Reizigers krijgen nu te vaak te maken met uitvallende treinen”, schrijft de NS. „Vanaf 7 november zetten wij de volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. Zo zorgen we er voor dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen. En krijgen onze collega’s meer ademruimte.”

De NS kondigde in augustus aan dat onder de nieuwe dienstregeling volgend jaar 10 procent minder treinen rijden. Volgens reizigersorganisaties moet de NS een nieuwe dienstregeling ontwerpen, in plaats van de bestaande dienstregeling inkrimpen. Ook kan er volgens de organisaties meer gereden worden zonder conducteurs.

Reizigersvereniging Rover ontving in oktober een recordaantal klachten over overvolle treinen sinds de coronacrisis: 2.750 NS-reizigers deden een melding bij de organisatie. Het waren er zelfs duizend meer dan in september, normaal gesproken de drukste maand op het spoor. Het traject waar treingangers de meeste problemen ervaarden was tussen Zwolle en Utrecht.