Negen arrestaties in onderzoek naar ingestorte loopbrug in India

In de West-Indiase staat Gujarat zijn maandag negen mensen opgepakt door de politie in verband met het instorten van de voetgangersbrug in Morbi, waarbij al zeker 141 doden zijn gevallen. Dat meldt persbureau Reuters. Een politiefunctionaris zegt volgens de Indiase tak van de Britse omroep BBC dat zeker acht personen, onder wie zich beveiligingspersoneel en kaartverkopers bevinden, momenteel ondervraagd worden.

De 230 meterlange hangbrug stortte zondag in, toen zich daar meer dan vierhonderd mensen op en omheen bevonden. Meer dan 177 mensen zijn uit het water gered, maar velen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn nog steeds met rubberboten aan het zoeken naar lichamen die in het water gevallen zijn. De lokale crematoria zaten zondagavond vol met geborgen lichamen, meldt BBC. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ramp.

Renovatie door klokkenproducent

Waardoor de brug precies is bezweken is nog niet bekend. De brug is al 140 jaar oud, maar werd onlangs nog gerenoveerd. De brug was na een half jaar renovatie pas net weer open voor bezoekers. Volgens de krant The Indian Express heeft de lokale politie een zaak aangespannen tegen „de instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de brug”.

Het gaat om het in Morbi gevestigde bedrijf Oreva Group, dat voornamelijk lampen en klokken produceert. Onder de arrestanten bevinden zich ook werknemers van dat bedrijf, meldt Reuters. Een woordvoerder van Oreva zei tegen The Indian Express dat het lijkt alsof de loopbrug instortte, omdat bezoekers het loopgedeelte probeerden heen en weer te bewegen. In Indiase media rijst nu de vraag op waarom de plaatselijke gemeente de renovatie van een populaire attractie heeft overgelaten aan een klokkenproducent.