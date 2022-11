Nederlandse arbeidsproductiviteit lager dan voor de coronapandemie

De arbeidsproductiviteit in Nederland is afgenomen ten opzichte van de periode voor de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. De arbeidsproductiviteit, gemeten als het bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur, was in het tweede kwartaal van 2022 1,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2019. In de gehele eurozone is de arbeidsproductiviteit in dezelfde periode juist met 0,9 procent toegenomen.

Zowel het bbp van Nederland als het aantal gewerkte uren zijn tijdens de coronaperiode toegenomen. Maar omdat het aantal gewerkte uren sterker groeide, is er sprake van een daling van de arbeidsproductiviteit. De toename van het aantal gewerkte uren kan deels verklaard worden door de bevolkingsgroei van Nederland. De afgelopen drie jaar nam het aantal inwoners met 1,8 procent toe. Daarnaast zijn Nederlanders ook meer uren gaan werken.

De daling van de arbeidsproductiviteit in Nederland gaat in tegen de trend van de gehele eurozone, waar de productiviteit juist toenam. Het aantal gewerkte uren groeide hier namelijk minder hard dan het bbp, waardoor de productiviteit 0,9 procent hoger ligt dan drie jaar eerder. In België en Duitsland was de groei nog sterker, hier lag de productiviteit respectievelijk 2,3 en 1,6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. In deze landen groeit de bevolking ook minder hard dan in Nederland.

Als een maat voor de efficiëntie waarmee wordt gewerkt, is de arbeidsproductiviteit een belangrijke economische indicator. Een groeiende productiviteit verhoogt de welvaart van een land.

Arbeidsproductiviteit in de landbouw stijgt fors

De arbeidsproductiviteit varieert sterk per bedrijfstak. Opgesplitst in verschillende sectoren rekent het CBS niet meer met het bbp, maar kijkt het bureau naar de bruto toegevoegde waarde in de basisprijzen. Zo is in de grote bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg het aantal gewerkte uren met 12,9 procent gestegen. De toegevoegde waarde groeide ook, maar bleef met een stijging van 6,7 procent toch achter, waardoor de arbeidsproductiviteit daalde.

Ook de financiële dienstverlening kampt met een grote daling. Hier werd 11,3 procent meer uren gewerkt, terwijl de toegevoegde waarde bijna 4 procent afnam. De landbouw is, naast nijverheid, informatie en communicatie en de zakelijke dienstverlening, een van de weinige sectoren waar de productiviteit juist fors toenam. Het aantal gewerkte uren daalde hier met bijna 12 procent, terwijl de toegevoegde waarde een kleine groei liet zien. Dat leidt tot een stijging in productiviteit van 14,6 procent.