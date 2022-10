Mondkapjesstichting Van Lienden maakte ook in 2021 tonnen winst

De werkmaatschappij van de stichting Hulptroepen Alliantie, het mondkapjesinitiatief van Sywert van Lienden, behaalde in 2021 een nettowinst van ruim 700.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.

De Hulptroepen Alliantie – een stichting zonder winstoogmerk – verkocht gedurende heel 2021 via internet beschermingsmiddelen aan consumenten en zorginstellingen, voornamelijk mondkapjes en sneltesten. De bekende opiniemaker Van Lienden begon de stichting in maart 2020 samen met twee partners, Bernd Damme en Camille van Gestel.

In mei vorig jaar raakte het drietal in opspraak, toen uit onthullingen van de Volkskrant en Follow the Money bleek dat ze ruim 28 miljoen euro hadden overgehouden aan een grote mondkapjesdeal met de overheid. Die transactie voerden Van Lienden en zijn zakenpartners uit met een eigen commerciële vennootschap, Relief Goods Alliance, buiten de nonprofitstichting om. Ook andere grote zakelijke bestellingen liepen via de commerciële bv. Veel klanten wisten niet dat het om een aparte entiteit ging, die niets met de stichting van doen had.

Vanwege deze constructie werden Van Lienden en Damme afgelopen juli door de rechtbank ontslagen als bestuurders van de stichting Hulptroepen. Advocaat Wouter Jongepier nam op verzoek van de rechter het beheer over de stichting over, een besluit waartegen Van Lienden en Damme eerder deze maand hoger beroep aantekenden. Van Gestel trad al in september 2020 terug als bestuurder.

Tonnen in kas

Nu blijkt opnieuw dat ook in de werkmaatschappij, de onderliggende bv van de stichting, veel geld overbleef. In 2020 noteerde de Hulptroepen Alliantie al een nettowinst van 896.000 euro. In totaal noteerde de stichting zo sinds de oprichting in maart 2020 ruim 1,6 miljoen euro winst, op een totale omzet van, volgens Van Lienden en zijn partners, ruim 14 miljoen euro. Welk deel daarvan in 2021 werd gerealiseerd, is niet bekend. Hulptroepen Alliantie zou in de hele coronatijd ruim 60.000 bestellingen hebben verwerkt.

De in 2021 behaalde winst is niet uitgekeerd, blijkt uit het jaarverslag. Ook de winst uit het eerste boekjaar zit nog grotendeels in kas. Zo staat er 1,2 miljoen euro aan contanten op de rekening. Van Lienden en Damme lieten eerder weten dat een „eventueel batig saldo” door de werkmaatschappij gebruikt werd „als werkkapitaal om de operatie te continueren”.

Opmerkelijk genoeg kozen Van Lienden en Damme er niet voor om met het geld in kas de donaties van enkele grote bedrijven terug te storten. Zo eist oprichter Pieter Zwart van webwinkel CoolBlue – vanaf maart 2020 de belangrijkste financier van de Hulptroepen Alliantie – bijna 500.000 euro terug. Hij zou zijn voorgelogen bij „de eindafrekening”; Van Lienden en zijn partners zouden ten onrechte hebben beweerd dat er geen geld was om CoolBlue terug te betalen. Ook Handelshuis IMC vordert een donatie van 200.000 euro terug. Uitzendconcern Randstad, dat personeel voor de stichting aanleverde, overwoog vorig jaar 150.000 euro te claimen, maar besloot uiteindelijk aangifte van oplichting te doen en van een schadeclaim af te zien.

Webwinkel blijft open

Omdat Van Lienden en Damme inmiddels ontslagen zijn, gaat de huidige bestuurder Wouter Jongepier over het geld dat nog in kas zit. Die liet eerder weten dat de exploitatie van de webwinkel voorlopig doorgaat. Daarnaast onderzoekt hij volgens een verklaring op de website „welke mogelijkheden er zijn om in een civiele procedure het door de voormalige bestuurders onterecht verkregen voordeel aan hen te ontnemen”. Ook het Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar: Van Lienden, Damme en Van Gestel worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

Bernd Damme liet weten geen vragen over Hulptroepen te willen beantwoorden, omdat hij geen bestuurder meer is. Sywert van Lienden reageerde niet op vragen van NRC. Ook Wouter Jongepier wilde geen commentaar geven op de jaarcijfers.