Miljoenenschikking voor onterecht veroordeelden van moord op Malcolm X

Twee mannen die beiden zo’n twintig jaar onterecht vastzaten voor de moord op de zwarte activist Malcolm X in 1965, krijgen gezamenlijk 36 miljoen dollar (36,2 miljoen euro) aan schadevergoeding. Dat heeft de advocaat van de mannen bekendgemaakt volgens internationale persbureaus. Een rechtbank in New York had de twee veroordeelden, Muhammad Abdul Aziz en Khalil Islam, vorig jaar vrijgesproken, nadat een herzieningsonderzoek de zaak tegen de mannen had ondermijnd.

Voor Islam wordt de schikking postuum uitgekeerd aan zijn nabestaanden. Hij overleed in 2009 op 74-jarige leeftijd. De twee werden in de jaren tachtig al voorwaardelijk vrijgelaten en hebben altijd hun onschuld volgehouden voor de moord op de burgerrechtenactivist. Volgens de advocaat hebben Islam en de nu 84-jarige Aziz, inclusief hun families, „een leven lang geleden onder deze onrechtvaardige veroordelingen”. Hij zei dat de schikking een boodschap afgeeft dat de maatschappij waakzaam moet zijn voor wangedrag van de politie. Vorig jaar kwam uit onderzoek naar de zaak naar voren dat getuigen destijds zijn geïntimideerd en belangrijk ontlastend bewijs werd achtergehouden.

Malcolm X werd in de burgerrechtenstrijd in de jaren zestig bekend als de radicale tegenhanger van de vreedzame activist Martin Luther King. Hij spoorde mensen van kleur aan om hun rechten „met alle mogelijke middelen” op te eisen. In de gevangenis bekeerde hij zich tot de islam en sloot hij zich aan bij de Nation of Islam, een Afro-Amerikaanse politieke beweging. Hij werd in februari 1965 op 39-jarige leeftijd doodgeschoten toen hij een toespraak wilde houden in New York.

