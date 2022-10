‘Met kinderboek internationaal het verschil maken, dat wil ik’

‘Mijn coming-out, tien jaar geleden, is geen gemakkelijke tijd geweest. Niemand uit mijn familie was eerder uit de kast gekomen. Ik was lid van een studentenvereniging met een dominante hetero-norm.

„Een jaar of twee geleden dacht ik: ik zit nu goed in m’n vel, ik wil iets doen om andere mensen te helpen die worstelen met hun seksualiteit.

„In 71 landen, ruim eenderde van alle landen in de wereld, is het nog altijd strafbaar om anders te zijn dan hetero. Pogingen tot zelfdoding komen vierenhalf keer vaker voor onder lhbt’ers dan onder hetero’s. In Nederland zijn een stuk of vijftien therapeuten en centra actief met zoiets vreselijks als ‘homo-genezing’.

„Ik had me kunnen aansluiten bij een bestaande organisatie. Die zijn er genoeg in Nederland. Maar ik wil internationaal het verschil maken. En ik ben ondernemend van karakter. Dan ga je nadenken over doelgroepen, producten, distributie, verkoop.

„Zo kwam ik op het idee een kinderboek te schrijven voor drie- tot zesjarigen. Jonge ouders kunnen dat voorlezen. Kinderboeken over homoseksualiteit en lhbt+ zijn er al aardig wat. Zoals een sprookje met een transgender drakendoder en een homoseksuele Assepoester, die verliefd wordt op een zwarte prins. In veel landen, zoals Hongarije, zijn dergelijke boeken in de ban gedaan, omdat kinderen niet mogen worden ‘blootgesteld aan een abnormale manieren van leven’.

„Toen dacht ik, wacht even: waar zijn álle vormen van seksualiteit normaal? Dat is: in het dierenrijk!

„Stabiele, mannelijke ouderparen komen veel voor bij zwarte zwanen. Mannetjes bouwen eerst een nest met een vrouwtje. Ze paren met haar, waarna ze de moeder verjagen, zodra zij eieren heeft gelegd. Samen met een mannelijke partner brengen zij de kuikens groot. Maar liefst een kwart van alle gezinnen van zwarte zwanen heeft twee vaders.”

„Er zijn 1.500 diersoorten bekend waarbij seksueel gedrag niet exclusief een bezigheid van ‘vrouwtje en mannetje’ is. Er is een meeuwensoort waarbij koppels van vrouwtjes heel gewoon zijn. In veel kuddes van dikhoornschapen is homoseksualiteit de norm. Een prachtig voorbeeld vind ik dat; tekeningen van dit macho-achtige dier, met grote gekrulde hoorns, zitten vaak in logo’s van Amerikaanse voetbalclubs.

„Kinderen houden van dieren. En dieren houden van elkaar op veel verschillende manieren. Dat is volstrekt natuurlijk en normaal. Die vrijheid zou ook de norm moeten zijn voor mensen. Dát is wat ik wil uitdragen.

Naam: Floris Dorgelo (29) Is: Auteur en uitgever van twee kinderboeken Wil: Bijdragen aan een wereld waarin „mensen mogen ontdekken wie zij willen zijn, om te houden van wie zij willen”

„Zo is Storkie geboren. Mijn eerste kinderboek, dat vorig jaar verscheen, gaat over een ooievaartje dat op bezoek gaat bij allerlei dieren, die op verschillende manieren hun liefde uiten. Deel twee komt binnenkort uit. Op 9 december, ‘Paarse vrijdag’, wordt het voorgelezen op een derde van alle basisscholen in Nederland. Dit heb ik te danken aan het COC, de oudste organisatie voor lhbt’ers ter wereld.

„Mijn Storkie-boeken verschijnen in het Nederlands en Engels. Deel een is nu in negentien landen verspreid, waaronder in Polen, Singapore en de VS, waar dit héél hard nodig is. Met een groep voorvechters heb ik een stichting opgericht, zodat we de distributie en alle acties in eigen hand kunnen houden.

„Ik heb een baan bij een groot ict-bedrijf, met veel internationale collega’s. Zij helpen me ‘het grote verhaal’ van Storkie uit te dragen. Een Nederlandse bank, met wereldwijd vestigingen, verspreidt mijn boek als kraamcadeau. Hiermee dragen ze uit dat alle liefdesrelaties voor hen gelijk zijn.

„Ik zou het waanzinnig vinden als Storkie mijn toekomst kan blijven bepalen. Aan het slot van deel twee heb ik geschreven: ‘Storkie, ontdek en wees jezelf, hou van wie jij wilt en uit je zoals jij je prettig voelt, wij zullen altijd van je houden, nu en later ook.’ Dat zeggen de ouders van Storkie. Ik zeg dit tegen alle mensen in de wereld.”