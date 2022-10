Man die echtgenoot van Pelosi aanviel aangeklaagd voor mishandeling

De man die vrijdag de echtgenoot van Nancy Pelosi, Paul Pelosi, aanviel met een hamer is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. Dat melden Amerikaanse media maandag. De 42-jarige verdachte, David DePape, kan tot vijftig jaar celstraf veroordeeld worden.

Vrijdag brak DePape in bij het huis van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De man mishandelde Paul Pelosi met een hamer omdat zijn doelwit, de voorzitter zelf, niet thuis was. DePape drong het huis van het echtpaar binnen in San Francisco en riep volgens Amerikaanse media herhaaldelijk: „waar is Nancy?”. De 82-jarige Paul Pelosi liep door de aanval een schedelbreuk en ernstig letsel aan zijn rechterarm en handen op en moest daarvoor een operatie ondergaan in het ziekenhuis. „Zijn artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen,” schreef Nancy Pelosi vrijdagavond in een verklaring.

Volgens de aanklagers had de man een rol tape, een touw, twee hamers en rubberen en stoffen handschoenen bij zich. DePape vertelde de politie volgens persbureau AP over zijn plannen Nancy Pelosi te gijzelen om haar aan het praten te krijgen. Volgens hem is Pelosi „de leider van alle leugens die worden verteld door de Democratische Partij”. Ook wilde hij haar „knieschijven breken”, om haar vervolgens het Congres binnen te rijden, zodat andere Congresleden zouden zien dat er „consequenties” zijn voor hun acties.

