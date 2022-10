Machtswisseling Musk kost twitteraars geld

In een paar dagen gooit Elon Musk de bedrijfsvoering van berichtennetwerk Twitter op de schop. Nadat hij donderdag de leiding van Twitter ontsloeg, heeft Musk vertrouwelingen van zijn andere bedrijven aangesteld om het bedrijf te veranderen. Zo wil Twitter geld vragen voor de verificatie van gebruikers – die te herkennen zijn aan een blauw vinkje. Dat melden Amerikaanse media na een tumultueus verlopen weekeinde, waarin Musk zelf complottheorieën verspreidde via Twitter.

De Tesla-topman en oprichter van ruimtevaart bedrijf SpaceX is sinds vorige week donderdag officieel eigenaar van Twitter. Musk, de rijkste persoon ter wereld, bracht eerder dit jaar een bod van 44 miljard dollar (circa 44 miljard euro) uit op het berichtennetwerk en trok zich daarna terug uit de deal. Een rechtszaak dwong hem zich alsnog aan zijn beloftes te houden.

Sinds donderdag noemt Musk zichzelf ‘Chief Twit’ op zijn Twitter-account, die gelezen wordt door meer dan honderd miljoen volgers. Hij ontsloeg algemeen directeur Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal en een groep managers op staande voet. Een grotere ontslagronde voor de 7.500 medewerkers van het bedrijf hangt nog boven de markt. Een nieuwe topman voor de dagelijkse bedrijfsvoering nam Musk niet aan; hij schakelt de hulp in van medewerkers van zijn andere bedrijven, zoals van Neuralink en tunnelbedrijf The Boring Company. Dat signaleert techsite The Verge op basis van anonieme bronnen bij Twitter.

Lees ook: Ruzie, rechtszaken en een wasbak; hoe Musk alsnog Twitter kocht.

Het Twitter-personeel in Europa tast in het duister wat de koerswisseling betreft – volgens bronnen die NRC sprak heeft hun nieuwe baas nog niets van zich laten horen. Ze volgen de koerswijzigingen via Musks Twitter-account. Daar peilde Musk de interesse onder zijn volgers om Vine, een eerder geschrapte videodienst van Twitter, nieuw leven in te blazen als een concurrent voor TikTok.

Verifiëren van gebruikers

Begin november wil Musk al een betaalde dienst invoeren voor het verifiëren van gebruikers. Het gaat volgens Amerikaanse media om een bedrag dat ‘erkende’ prominente Twitter-gebruikers als politici, bekendheden en journalisten zouden moeten betalen. Zij betalen nu nog niets voor een blauw vinkje dat hun authenticiteit bevestigt en zo helpt tegen de verspreiding van nepnieuws. Volgens The Verge zouden gebruikers met zo’n blauw vinkje 20 dollar per maand moeten betalen – in combinatie met extra’s en betere verspreiding van hun tweets. De reactie van schrijver Stephen King: „Ze zouden mij moeten betalen. Als dat doorgaat ben ik weg bij Twitter.”

Meer twitteraars zoeken een uitweg; de alternatieve berichtendienst Mastodon raakte bedolven onder de aanvragen voor nieuwe accounts.

Musk propageert meer vrijheid van meningsuiting voor Twitter en belooft minder snel in te grijpen bij afwijkende meningen. De permanente ban die Twitter oplegde aan de voormalige Amerikaanse president Donald Trump stelt hij ook ter discussie. Meteen na de overname door Musk steeg het aantal tweets met racistische uitingen door anonieme accounts. In een poging om adverteerders gerust te stellen – zij houden er doorgaans niet van om hun producten naast radicale politieke uitingen terug te zien – beloofde Musk dat hij „de hel niet zou laten losbreken” op Twitter. Eerder had Musk zich sceptisch getoond over adverteerders op het berichtennetwerk, maar ze leveren 90 procent van Twitters totale jaaromzet (5,1 miljard dollar in 2021).

Complottheorie

Nog een belofte die Musk voor het weekeinde deed: hij kondigde aan dat niet Twitter zelf, maar een raad van toezicht gaat beslissen over moderatie van tweets en het verbieden van accounts. Details over uit welke personen of instanties zo’n raad zou moeten bestaan liet hij achterwege.

Lees ook: De zeven gezichten van Elon Musk.

Musk twitterde dit weekeinde een verwijzing naar een complottheorie naar aanleiding van de aanval op Nancy Pelosi’s echtgenoot. Hij verwijderde dat bericht weer, zonder verklaring. De beurskoers van Twitter reageerde niet meer op alle wijzigingen. De aandeelhouders worden uitgekocht, en TWTR verdwijnt per 8 november van de New Yorkse beurs.