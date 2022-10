Een compromis is het zeker, maar of het ook een salomonsoordeel is valt te betwijfelen. Ondanks bezwaren van zes ministers, zijn eigen inlichtingendiensten en de Europese Commissie besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat het Chinese staatsbedrijf Cosco 24,9 procent van een containerterminal in de haven van Hamburg mag kopen. Door Cosco niet de oorspronkelijk beoogde 35 procent te gunnen, komt hij deels tegemoet aan de zorgen van de tegenstanders.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Het kleinere belang moet voorkomen dat het Chinese bedrijf een doorslaggevende stem krijgt en bestuurders mag leveren. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken zou er een „bedreiging van de openbare orde en veiligheid” zijn ontstaan, nu is het belang „gereduceerd tot een puur financiële deelname”.

Cosco heeft belangen in meerdere Europese havens, van Rotterdam tot het Griekse Piraeus. Ook andere Chinese concerns bezitten aandelen in Europese terminals. Wat Beijing betreft maken deze havens deel uit van China’s ‘Maritieme Zijderoute’, bedoeld om economische banden te verstevigen. Door jarenlang aan zijn positie te bouwen heeft Cosco Europa voor voldongen feiten geplaatst. Dat bleek toen burgemeester van Hamburg Peter Tschentscher zich vóór de transactie uitsprak. Volgens hem zou de Hamburgse haven zonder de deal een „concurrentieverstorend nadeel” ondervinden tegenover Rotterdam en Antwerpen.

De afhankelijkheid van China die hij impliceert is echter meer dan een economisch feit. Door dit aandeelhouderschap groeit de noodzaak voor de Duitse regering om goede relaties met China te onderhouden. Dat verkleint de ruimte kritisch te zijn richting Beijing, terwijl daar alle aanleiding toe kan zijn. Denk aan het lot van de Oeigoeren. Of aan de illegale Chinese politiebureaus in Europese steden, waarvan er ook een in Frankfurt is gevestigd. Duitsland en Europa moeten zich ook de vraag stellen hoeveel machtsmiddelen men straks nog heeft, mocht China Taiwan willen inlijven?

Daarnaast is er een veiligheidsvraag die met het terugschroeven van Cosco’s eigendomspercentage niet is ondervangen. De haven is kritieke infrastructuur – een knooppunt voor goederenstromen én een verzamelplaats voor data over die stromen. Toegang tot die data, bijvoorbeeld over technologie, defensiemiddelen en kritieke grondstoffen, kan voor China van strategisch belang zijn.

De Europese Unie worstelt al jaren met zijn Chinabeleid, dat schippert tussen economische samenwerking en een kritische, autonomere opstelling. Brussel en de lidstaten zijn niet enthousiast over de economische ‘ontkoppeling’ die zich voltrekt tussen China en de Verenigde Staten, maar zetten schoorvoetend zelf ook stappen in die richting. Denk aan de miljardeninvestering in de eigen chipsindustrie en de aankondiging van een grondstoffenstrategie.

In Duitsland wringt de nieuwe realiteit des te meer, omdat China zijn belangrijkste handelspartner is. Tekenend is ook de voorgenomen verkoop van een Duitse chipsfabriek aan het Zweedse dochterbedrijf van een Chinees technologieconcern. Scholz bezoekt deze week president Xi Jinping en neemt een handelsdelegatie mee. Het Cosco-akkoord lijkt zo ook een cadeautje voor de net herbenoemde leider.

De transactie wekt vooral verbazing zo kort nadat heel Europa, aan de hand van een Duits voorbeeld, heeft geleerd hoe gevaarlijk afhankelijkheid van autoritaire regimes is. De Nord Stream-leidingen, die Russisch gas naar Duitsland brachten, zijn door Duitsland jaren verdedigd als een economisch project, ook al liepen de VS en een aantal Oost-Europese landen tegen de leidingen te hoop. Zij vonden dat Berlijn zich overleverde aan een onbetrouwbare partner die met de leidingen ook de traditionele doorvoer door Oekraïne kon omzeilen.

De afhankelijkheid van Rusland heeft in de EU geleid tot de vraag of het Chinabeleid aangescherpt moet worden. Investeringen zoals die van Cosco in Hamburg verhogen de afhankelijkheid van China, geven China de mogelijkheid Europese landen tegen elkaar uit te spelen en zijn onevenwichtig: China laat vergelijkbare investeringen in de eigen infrastructuur niet toe, waardoor het veel minder kwetsbaar is.

China heeft jarenlang in Europa geïnvesteerd. Dat proces kan niet teruggedraaid worden, maar na Poetins oorlog is het naïef om op dezelfde voet voort te gaan. Wie dat doet heeft het geopolitieke alarmsignaal van 2022 niet begrepen.

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven