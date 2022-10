Inspectie verbiedt export PFAS-afval naar België

Nederlandse bedrijven mogen vanaf volgende week geen PFAS-afval meer exporteren naar België. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kondigde gisteren aan alle exportvergunningen in te trekken. De inspectie zegt twijfels te hebben of de PFAS, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, in België wel juist worden verwerkt.

Volgens een ILT-woordvoerder zijn er signalen dat de verbrandingsoven van Indaver, een Belgische afvalverwerker op vijf kilometer van de Nederlandse grens, niet goed werkt. Daardoor kan er te veel PFAS in de lucht of in het water terecht komen. Via lozingen in de Westerschelde stroomt die PFAS vervolgens terug naar Nederland. Vorige maand onthulde Zembla dat Indaver verschillende PFAS in de Westerschelde loost zonder vergunning.

Immuunsysteem

PFAS zijn schadelijk voor de gezondheid. Langdurige blootstelling tast het immuunsysteem aan, waardoor mensen ziek kunnen worden of minder goed reageren op vaccins. Volgens de ILT-woordvoerder is het een „ongebruikelijke stap” om een algeheel exportverbod op te leggen. De inspectie nam de maatregel uit voorzorg, omdat het te weinig informatie kreeg van Indaver, „terwijl de risico’s voor mens en milieu groot zijn”.

Het exportverbod treft meerdere Nederlandse bedrijven, maar hoeveel precies kan de ILT-woordvoerder niet zeggen. De belangrijkste Nederlandse PFAS-exporteur is de Dordtse chemiefabriek Chemours. Dit bedrijf levert jaarlijks zo'n 1,8 miljoen kilo PFAS-houdend afval aan Indaver. In 2020 kreeg Chemours een last onder dwangsom vanwege herhaaldelijke overtredingen bij PFAS-exporten naar België.

Het RIVM concludeerde anderhalve week geleden dat in delen van Nederland teveel PFAS in het drinkwater zitten. Eerder dit jaar adviseerde het RIVM om geen vis meer te eten uit de Westerschelde, omdat die teveel PFAS bevat.

Wat Nederlandse bedrijven nu met PFAS-afval gaan doen is onduidelijk. Binnen Europa zijn er elf bedrijven die PFAS-afval kunnen verwerken, maar die hebben minder capaciteit dan het Belgische Indaver. Chemours en Indaver reageerden maandag niet op vragen van NRC.