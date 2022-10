Inflatie in oktober licht gedaald naar 16,8 procent

De inflatie is in oktober gedaald naar 16,8 procent, een daling van 0,3 procentpunt vergeleken met afgelopen september. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd, op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Ten opzichte van vorig maand is de prijs van onder meer industriële goederen, voedingsmiddelen en diensten licht gedaald. Wel bleef de prijs voor energie, inclusief motorbrandstoffen, ook in oktober stijgen. In vergelijking met vorig jaar is energie 113,8 procent duurder geworden. In september lag dat nog op 99,8 procent.

Maandelijks brengt het CBS de HICP uit. Dat is een rekenmethode waarmee de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar kunnen worden vergeleken. De inflatie van de gehele eurozone lag in september op 10,0 procent. Begin november komt het statistiekbureau met een Nederlandse berekening van de inflatie in oktober: de consumentenprijsindex (CPI). Het grootste verschil tussen de rekenmethodes is de samenstelling van het pakket goederen en diensten, waarvan de prijsstijgingen in de gaten worden gehouden.

Lees ook: Baas Franse centrale bank: ‘We moeten en zullen de inflatie terugdringen’