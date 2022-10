in

‘Sinds afgelopen zomer heb ik met een vriend een webshop waar we baardgroeimiddelen verkopen. Het is een middel dat ik zelf ook heb gebruikt en het werkte goed, alleen was het niet makkelijk te verkrijgen. En omdat ik vanuit mijn studie een grote interesse heb in hoe ondernemingen werken, dacht ik: ik kan het zelf ook gaan verkopen. De bedoeling is om ons assortiment uit te breiden, met ook haargroeimiddelen en andere cosmetica voor vrouwen en lifestyle-advies. Tot nu toe gaat het best goed, de eerste maand hebben we 2.500 euro omzet gedraaid. Vooralsnog gaat dat vooral op aan investeringen.

„Ik denk dat als je financiële vrijheid wil hebben, je wel je eigen onderneming moet starten. Ik hoop ooit advocaat te worden, maar ik ben niet bang voor een extra uitdaging. Ik ben van ver gekomen: ik begon op de mavo, ging toen naar de havo, het vwo en het hbo. Daardoor was ik wat extra jaren kwijt aan school, maar het getuigt ook van doorzettingsvermogen. En dat staat goed op m’n cv.

„Mijn vaste lasten betaal ik nu met de lening die ik van [studiefinancieringsinstantie] DUO krijg. In rustige periodes zoals vakanties werk ik hier en daar als kok of personal trainer. Soms geef ik ook bijles maatschappijleer en economie, en begeleid ik woningbezichtigingen voor een makelaar. Buiten de vakanties focus ik me zoveel mogelijk op mijn studie, dan heb ik weinig tijd om naast mijn onderneming nog te werken.”

‘Mijn financiën richt ik nu volledig op een uitwisselingsprogramma met Amerika. Ik ga begin volgend jaar een paar maanden aan de University of Connecticut in Hartford studeren. De universiteit zit in een Harry Potter-achtig kasteel, heel leuk. Ik mag daar ook een master gaan doen en dat geeft me de mogelijkheid om uiteindelijk ook in de VS advocaat te worden. Het is wel prijzig, die uitwisseling: inclusief huisvesting, eten en uitjes kost het 11.000 euro. Ik ga het wel redden, ik heb al flink wat gespaard. En het mooie van onze onderneming is dat alles digitaal is; alleen de verzending van het product wordt door mijn partner gedaan. Vanuit Amerika kan ik het online gedeelte onderhouden en hopelijk krijg ik daar dan ook inkomsten uit.

„Ik sport bijna elke dag, dus ik probeer veel groenten en proteïnen te eten. En met de stijgende kosten loopt dat wel op. Een keer per week ga ik naar de universiteit in Leiden, de rest van de hoorcolleges kan ik online volgen. Als ik dan thuis ben, eet ik zo twee keer per dag warm, rijst met kip bijvoorbeeld. Ik woon in een studentencomplex in Amsterdam, met een dure supermarkt in het gebouw. De verleiding is heel groot om daar even snel iets te halen als ik iets mis, terwijl de goedkope supermarkt 250 meter verderop is. Dan ben ik dus vaak duurder uit.”

Netto-inkomen: gemiddeld 800 euro uit verschillende werkzaamheden en 1.000 euro DUO-lening Vaste lasten: woonlasten 800 euro; mobiel/internet/tv 70 euro; verzekeringen 150 euro; boodschappen 250 euro; abonnementen 15 euro; sport 16 euro Sparen: 200 euro Laatste grote aankoop: AirPods Max-hoofdtelefoon (480 euro)

