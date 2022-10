Het lukt niet om alle kinderen op te vangen buiten de noodopvang, ondanks opdracht Kamer en rechter

Alle kinderen én hun gezinsleden opvangen in reguliere asielzoekerscentra, dus buiten de crisis- en noodopvang, is op dit moment niet mogelijk. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee gaat hij in tegen zowel het oordeel van de rechter als de wens van de Kamer.

Deze maand bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse staat geen uitstel krijgt om de leefomstandigheden van asielzoekers te verbeteren. Eerder bepaalde de rechter al dat de opvang van vluchtelingen niet altijd „menswaardig” is en dat daar zo snel mogelijk verandering in moet komen. De staat ging tegen die uitspraak in beroep, maar kreeg geen extra tijd. Dat betekent dat kwetsbare asielzoekers, waaronder zieken, hoogzwangere vrouwen en alleenstaande minderjarige asielzoekers, per direct niet meer in de crisisopvang geplaatst mogen worden.

In april diende de Tweede Kamerfractie van Volt een motie in waarin ze de minister opdroeg om kinderen en hun gezinnen met voorrang over te plaatsen naar „stabiele, veilige en kleinschalige asielopvang”. Maar ook voorrang kan Van der Burg niet beloven: door de volle asielopvang en de beperkte opvangcapaciteit is er geen ruimte om voorrang te verlenen.

Van der Burg schrijft aan de Kamer het „onwenselijk” te vinden dat kinderen in gezinnen in noodopvanglocaties worden opgevangen. Hij zegt „alles op alles” te zetten om te zorgen dat noodopvanglocaties niet meer nodig zijn, maar door het aanhoudende gebrek aan opvangplaatsen lukt dat nog niet. Daarbij speelt mee dat gemeenten, ondanks dringende oproepen, te weinig structurele opvangplekken creëren. „Gemeenten willen veelal slechts gezinnen en andere kwetsbare personen opvangen in de crisisnoodopvang”.