En toen wilde Gorillas de duurzame wijnen ineens niet meer

Het zat goed. De samenwerking tussen flitsbezorger Gorillas en wijndistributeur Intense Wines, herinnert de eigenaresse zich maandag in de rechtbank Amsterdam. Gorillas en Intense Wines keken vooruit, naar de toekomst, dacht ze. Maar van de ene op de andere dag veranderde de toon. Gorillas ging in januari samenwerken met supermarkt Jumbo en wilde sinds september helemaal geen wijnen meer bij Intense Wines afnemen. Inmiddels zit de distributeur van duurzame wijnen met een voorraad die over de datum dreigt te raken.

Deze maandag troffen de twee partijen elkaar bij een kort geding. Intense Wines eiste een schadevergoeding en liet vorige week voor 1,1 miljoen euro beslagleggen op de rekeningen van Gorillas. Betaalplatform Adyen bevroor daarop al het kapitaal van het bedrijf. De flitsbezorger dreigde hierdoor de gehuurde fietsen, het personeel, de belastingdienst en de panden niet meer te kunnen betalen. Dit kan volgens Gorillas „desastreuze gevolgen” hebben voor de mogelijke overname door de Turkse flitsbezorgdienst Getir, waarover de twee bedrijven in gesprek zijn.

Glaasjes bubbels

Intense Wines en Gorillas begonnen in juni vorig jaar met hun samenwerking. Het contact begon vrolijk, met uitnodigingen voor een lunch met een glaasje bubbels in Deventer, waar de wijndistributeur gevestigd is. Intense Wines (jaaromzet 5 miljoen euro) verkocht ruim een jaar wijnen aan de flitsbezorger. Op het hoogtepunt wel zeventig soorten.

Volgens Intense Wines staat het bedrijf nu al acht maanden „stil”. Het probeert nieuwe klanten te vinden voor de voorraad die voor Gorillas bedoeld was. Zowel in Nederland als in het buitenland staan tanks vol wijn klaar om gebotteld te worden. De meeste wijnen zijn „jong” en hebben een korte houdbaarheid. Hoe langer het duurt voor die verkocht zijn, des te groter de schade.

Gorillas heeft volgens de wijndistributeur „structureel” de indruk gewekt langdurig samen te willen werken. De twee bedrijven zouden bovendien exclusief zaken doen met elkaar. Intense Wines zou niet met andere flitsbezorgers praten, Gorillas zou geen wijnen van andere distributeurs verkopen. Het risico op de voorraad was gedeeld, dacht Intense Wines.

Geen handtekening

Een schriftelijke afspraak kwam er nooit. De advocaat van Intense Wines reageerde „allergisch” toen hij dat hoorde, zegt hij tegen de rechter. „Maar dat schijnt in de wijnbranche gebruikelijk te zijn. Met een ‘vinkje’ onder een offerte is normaal gesproken een gedeelde verantwoordelijkheid voor de voorraad bevestigd.” Het is de eerste keer dat Intense Wines zoiets meemaakt, zegt hij.

De advocaat van Gorillas zegt dat het bedrijf juist gebaat is bij flexibiliteit en dat wederzijdse exclusiviteit, minimumafname en een gedeeld risico daarom nooit zijn toegezegd. Door beslag te leggen op kapitaal bij Adyen „knijpt Intense Wines de slagader van het bedrijf af”. Gorillas heeft de cash „morgen al” nodig om de rekeningen te betalen. De rechter stuurt er op aan dat de twee bedrijven de helft van de schade op zich nemen. De partijen besluiten te schikken. Over de inhoud willen ze niets zeggen.