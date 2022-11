De Israëlische verkiezingen draaien als vanouds om één man: Benjamin Netanyahu

Voor de vijfde keer in vier jaar kiezen de Israëliërs dinsdag de honderdtwintig leden van de Knesset, hun parlement. Deze verkiezingen waren nodig omdat eind juni de regering ten val kwam. Dit was een wankele coalitie van acht partijen met zeer uiteenlopende ideologische profielen, die zich uitsluitend verenigd wisten in hun afkeer van oud-premier Benjamin Netanyahu. Zes vragen over de Israëlische verkiezingen.

1 Waarom moeten de Israeliërs zo vaak naar de stembus?

Israël kent, net als Nederland, een proportioneel kiesstelsel. Dit leidt ertoe dat er veel verschillende partijen in de honderdtwintig leden tellende Knesset zitten. Een verschil met Nederland is de hogere kiesdrempel: een partij moet minimaal 3,25 procent van de stemmen halen om in de Knesset vertegenwoordigd te zijn.

De Israëlische partijen zijn onderling sterk verdeeld. En die polarisatie is toegenomen: werden er voorheen nog weleens centrum-linkse of centrum-rechtse coalities gesloten, tegenwoordig is de voornaamste scheidslijn in de Israëlische politiek die tussen de pro- en anti-Netanyahu-partijen. Beide kampen zijn ongeveer even groot en sluiten elkaar vrijwel volledig uit. Zo is Benjamin Netanyahu, eerder al premier van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021, op zijn 73ste nog altijd de spil om wie de Israëlische politiek draait.

2 Wie mogen er stemmen?

Alle mensen met een Israëlisch paspoort. De bevolking van Israël (9,5 miljoen inwoners) bestaat voor 74 procent uit Joden, voor 21 procent uit Palestijnen en overige Arabieren, en 5 procent heeft een andere komaf.

De 670.000 Joodse kolonisten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever mogen stemmen; de bijna drie miljoen Palestijnen in datzelfde gebied hebben geen stemrecht in Israël, evenmin als de bijna twee miljoen Palestijnen in de door Israël afgeschermde Gazastrook.

Volgens sommigen bedreigt de flirt met extreem-rechts de Israëlische democratie

3 Wat staat er op het spel?

Volgens sommigen niets minder dan de Israëlische democratie. Netanyahu heeft een verbond gesloten met extreem-rechts, en dat is voor analisten een reden om alarm te slaan. De belangrijkste politici van extreem-rechts slaan voortdurend dreigende taal uit: Bezalel Smotrich van de Religieus-Zionistische Partij heeft zich vaak kritisch uitgelaten over lhbt’ers, en Itamar Ben-Gvir van Joodse Kracht wil Palestijnen deporteren. Beiden streven ze naar een joodse theocratie waar rabbijnen het voor het zeggen hebben, op het grondgebied van Israël én de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Dit betekent dat ze de Westelijke Jordaanoever bij Israël willen annexeren. Voor deze verkiezingen vormen de partijen van Smotrich en Ben-Gvir één lijst.

Netanyahu zelf toonde zich in de verkiezingscampagne evenmin van zijn meest democratische kant: zo zinspeelde hij op veranderingen in het justitiële systeem, dat hem vervolgt wegens corruptie. Een „heksenjacht”, volgens de oud-premier.

4 Hoe kansrijk is die combinatie van Netanyahu en extreem-rechts?

Netanyahu’s Likud-partij en zijn beoogde coalitiepartners – behalve extreem-rechts ook de twee ultra-orthodoxe partijen – schommelen in de peilingen rond de helft van het aantal zetels: zestig van de honderdtwintig. Dit betekent dat alle anti-Netanyahu-partijen samen óók rond de zestig zetels halen.

Het verschil tussen de twee kampen is dat Netanyahu bij 61 zetels meteen een coalitie kan formeren. In het andere kamp is dat veel lastiger, omdat de partijen ideologisch erg ver uit elkaar liggen: van de Palestijns-Israëlische partijen en het linkse Meretz tot het seculier-rechtse Israël Ons Huis van minister van Defensie Avigdor Lieberman. Na de vorige verkiezingen smeedden acht anti-Netanyahu-partijen een coalitie, onder leiding van premier Naftali Bennett. Maar die coalitie is altijd erg wankel geweest. Een herhaling van een dergelijk verbond lijkt moeilijk haalbaar. Toch is er enige hoop voor Netanyahu’s tegenstanders: volgens sommige analisten zouden de twee ultra-orthodoxe partijen, samen goed voor zo’n vijftien zetels, overwegen om het anti-Netanyahu-kamp te steunen.

Voorspellen is extra lastig doordat niet duidelijk is welke partijen de kiesdrempel zullen halen. Sommige commentatoren vrezen nu al dat er geen coalitie gevormd kan worden, waardoor er al snel wéér verkiezingen nodig zullen zijn – een bewijs van de instabiliteit van de Israëlische democratie.

5 Wie zijn Netanyahu’s belangrijkste uitdagers?

De enige partij die in de peilingen bij Netanyahu in de buurt komt, is de centrumpartij Yesh Atid (Er Is Een Toekomst), van demissionair premier Yair Lapid, die na de val van de regering het ambt van Bennett overnam. Een middelgrote partij in het anti-Netanyahu-kamp is Nationale Eenheid, onder leiding van Benny Gantz. Deze oud-generaal is populair bij rechtse kiezers; de hoop bestaat dat Gantz hen van Netanyahu kan weglokken. De Arbeiderspartij, die vanaf de oprichting van de staat in 1948 bijna drie decennia onafgebroken aan de macht was, komt volgens de prognoses maar net boven de kiesdrempel uit.

6 Zijn er dan geen andere verkiezingsthema’s in Israël?

In theorie zijn die er zeker. De economie bijvoorbeeld: al jaren klagen veel Israëliërs over de hoge prijzen in het land. Die klachten zijn niet geheel ongerechtvaardigd – hoewel Israëliërs gemiddeld minder verdienen dan Nederlanders, is het dagelijks leven er juist wat duurder.

Ook de Israëlische opstelling inzake de oorlog in Oekraïne is een potentieel thema, net als de schier eindeloze patstelling in het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. De Israëlische bezetting van Palestijns gebied duurt al 55 jaar en al bijna een decennium zijn er geen vredesinitiatieven meer te noteren.

Maar de verkiezingscampagne wordt vooral beheerst door de vraag of Netanyahu een comeback zal maken. Voorstanders van Netanyahu wijzen op zijn imago als ‘Mr. Security’: alleen hij zou in staat zijn om Israël te beschermen tegen dreigingen van buiten. En veiligheid is in Israël altijd een thema van belang.