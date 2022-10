Bouwsector vreest voor z’n geitenpaadje

De Nederlandse bouwsector wacht gespannen af: zorgt een stikstofgerelateerde uitspraak van de Raad van State komende woensdag opnieuw voor flinke vertragingen bij bouwprojecten, of niet?

Die dag doet de hoogste bestuursrechter uitspraak in de zaak-Porthos, een bouwproject in de Rotterdamse haven. Het beroep is ingesteld door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). In 2019 vocht zij het stikstofbeleid van de overheid – het Programma Aanpak Stikstof of PAS – met succes aan. Gevolg was dat vele duizenden bouwprojecten direct stopgezet werden.

Voor de bouw kwam al vrij snel een vrijstelling: een juridisch geitenpaadje om toch door te kunnen bouwen. Of die bouwvrijstelling rechtsgeldig is, zal de Raad van State nu in de zaak-Porthos bepalen.

Vijf vragen en antwoorden over deze stikstofuitspraak, die grote consequenties kan hebben.

1 Wat is de zogenoemde bouwvrijstelling, waar de zaak-Porthos om draait?

Bij de ‘vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten’ is een knip gemaakt tussen aanleg en gebruik van een bouwproject. Voor de ‘gebruiksfase’ wordt met een ingewikkeld model uitgerekend hoeveel stikstof gebruikers van het betrokken project – een weg, een woning, een kantoorgebouw – zullen uitstoten.

De stikstofuitstoot in de ‘bouwfase’, bijvoorbeeld van betonmolens en bouwkranen, is slechts eenmalig en zorgt niet voor natuurschade op langere termijn, aldus het kabinet. Dat mág dus. Alleen: na de aanleg van bijvoorbeeld die nieuwe weg mag er geen verkeer over rijden, want de stikstof van al die auto’s is wel milieubelastend.

Projectontwikkelaars en bouwers waren blij met dit Haagse handigheidje, dat in 2021 in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering werd opgenomen. Maar juristen zetten meteen vraagtekens bij de juridische houdbaarheid. Zo was de Raad van State al kritisch, en schreef het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de vrijstelling mogelijk in strijd is met Europese natuurwetgeving.

De vrijstelling betreft alle bouwprojecten, in brede zin. Zo geldt ze ook voor plaatsing van windmolens en zonneparken, die in hun ‘gebruiksfase’ vrijwel geen stikstof uitstoten. Daarom konden die tot nu toe makkelijk gebouwd worden.

2 Wat is Porthos?

Porthos staat voor Port of Rotterdam CO 2 Transport Hub and Offshore Storage. Het gaat om de aanleg van 20 kilometer pijpleiding, van de Rotterdamse haven naar leeggepompte gasvelden onder de Noordzee. In die velden moet straks jaarlijks tot 2,5 miljoen ton CO 2 worden opgeslagen. In dit project werken de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, Gasunie en staatsenergiebedrijf EBN samen. Bij de aanleg van de pijpleiding komt 160 ton stikstof vrij – op enkele kilometers van de Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark, Wapendal en Voornes Duin.

3 Waarom ageert MOB tegen een project dat CO 2 -uitstoot opvangt?

Het lijkt wat vreemd: een milieuorganisatie die probeert een project te torpederen dat juist gericht is op CO 2 -reductie. Valentijn Wösten, juridisch adviseur van MOB: „Het is de vraag of CO 2 -opslag wel een goede manier is om iets te doen tegen de opwarming van de aarde. Je kunt het ook zien als de zoveelste truc om weg te duiken voor maatregelen om CO 2 te reduceren.”

De procedure tegen Porthos voert MOB primair om de bouwvrijstelling aan te vechten, zegt Wösten. „Vooral omdat dit geitenpaadje naast woningbouw ook geldt voor bijvoorbeeld wegenaanleg, industrie en zelfs megastallen”, zegt hij. Doorslaggevend voor MOB is ook dat Porthos 2 miljard euro subsidie kan krijgen. „Publiek geld, hè. Kan dat niet beter worden besteed aan andere CO 2 -maatregelen?”, vraagt Wösten.

4 Wat gebeurt er als de bouwvrijstelling sneuvelt?

Kan het zijn dat woensdag na 10.15 uur de bouwkranen ineens stil komen te staan? Een onwaarschijnlijk scenario, zegt omgevingsrechtadvocaat Frank Eliasberg van advocatenkantoor Eversheds Sutherland. „De ontwikkelaars hebben de vergunningen te goeder trouw aangevraagd, volgens de regels die nu nog gelden.”

Daarbij zijn de al verleende vergunningen onherroepelijk, en bestaat er zoiets als het rechtszekerheidsbeginsel. Dit beginsel beschermt de burger tegen onzekerheid vanuit de overheid. „Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Raad van State zich met terugwerkende kracht over de rechtsgeldigheid van onherroepelijke vergunningen uitspreekt”, zo zegt Eliasberg. „Dat gebeurde ook niet toen hij stikstofprogramma PAS onverbindend verklaarde.”

Voor met name projectontwikkelaars en bouwbedrijven zou het wegvallen van de bouwvrijstelling een domper zijn. Bouwen kan dan pas beginnen zodra er een natuurvergunning is, die de bouwers en ontwikkelaars moeten aanvragen bij de provincie.

Mocht de bouwvrijstelling sneuvelen, dan moeten alle lopende vergunningsverzoeken opnieuw worden beoordeeld. Voor toekomstige projecten moet in dat geval eerst berekend worden óf er stikstofschade is en zo ja, hoeveel.

Richard Mulder, stikstofadviseur van brancheorganisatie Bouwend Nederland: „Bouwbedrijven hebben zulke experts meestal niet in dienst. Die moeten ingehuurd worden en ze hébben het al druk. Dat kan zomaar zes tot negen maanden vertraging opleveren voor veel lopende projecten.”

Advocaat Eliasberg nuanceert de zorgen van de bouwsector enigszins: bij veel projecten wordt al een stikstofberekening gedaan – die wordt hooguit iets ingewikkelder als de ‘bouwfase’ erbij komt. „Ik denk dat de grootste vraag wordt of er door het wegvallen van de bouwvrijstelling wel genoeg stikstofruimte beschikbaar is voor nieuwe projecten.” Doordat ook de uitstoot van bouwmachines meetelt, zal er waarschijnlijk een hogere stikstofuitstoot uit de berekening rollen.

Hoeveel projecten mogelijk geraakt worden, weten ze niet bij Bouwend Nederland. Mulder: „Je kunt je voorstellen dat de grote woningbouwopgaven in bijvoorbeeld Noord-Holland en Zuid-Holland en bij Arnhem-Nijmegen, dicht bij kwetsbare Natura 2000-gebieden, lastig worden.”

In aanloop naar de belangrijke stikstofuitspraak waren projectontwikkelaars en provincies al terughoudend met projecten. In Friesland en Utrecht zijn in afwachting van de uitspraak al een paar weken geen vergunningen meer verleend.

5 Hoe bereidt de bouwsector zich voor op de uitspraak?

Veel bouwpartijen anticiperen op afschaffing van de bouwvrijstelling, zo blijkt uit een rondgang van NRC. Grote bouwers als Heijmans en Ballast Nedam laten weten vooraf zelf berekeningen te maken, en hun uitstoot zoveel mogelijk te beperken.

Woningbouwer Van Wijnen zette een „nagenoeg stikstofvrije” woningfabriek op en VolkerWessels investeerde in een filter dat stikstof op de bouwplaats afvangt. Ook nemen sommige bouwbedrijven hun eigen uitstoot inmiddels mee in de berekeningen voor een vergunningaanvraag. „Dat adviseren wij cliënten ook al bij langdurige projecten”, aldus advocaat Eliasberg.

Overigens bestaat nog kans op uitstel van een definitief oordeel over de bouwvrijstelling. Naast afwijzing of toekenning van het beroep van MOB kan de Raad ook een ‘tussenuitspraak’ doen, zegt stikstofadviseur Mulder. „De Nederlandse staat kan bijvoorbeeld nog zes maanden extra krijgen om zich te verweren. Als de Raad van State daarna zes maanden nodig heeft om tot een oordeel te komen, ben je een jaar verder. In dat jaar blijft de huidige bouwvrijstelling dan gewoon van kracht.”

Nog een mogelijkheid, zegt advocaat Eliasberg, is dat de Raad van State vragen heeft over de interpretatie van het Europees recht. Dan kan hij zich met een ‘prejudiciële vraag’ tot het Europees Hof van Justitie richten en is er nog geen inhoudelijke einduitspraak. Eliasberg: „Dit duurt vaak een jaar, of langer. Daarna zal de Raad van State zich weer over de Nederlandse kwestie buigen, en kun je in totaal twee jaar verder zijn.” Twee jaar waarin volgens de huidige regels doorgebouwd zou kunnen worden.