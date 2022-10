Bijna vier jaar cel voor verkrachting in unieke tweelingzaak

De rechtbank in Assen heeft de 29-jarige Rick K. veroordeeld voor de verkrachting van een bejaarde vrouw in 2019. Daarmee volgt de rechter een uniek onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat drie weken geleden op de zitting werd gepresenteerd.

Sporen van Rick K. waren namelijk op de kleren van het slachtoffer aangetroffen. Volgens Rick kwam dat omdat hij een eeneiige tweelingbroer heeft en hun dna dus overeenkomt. Om duidelijk te maken van wie de sporen zijn, gelastte de rechtbank in 2020 een onderzoek naar de verschillen in het dna-profiel tussen de twee broers. Zo’n onderzoek was nog nooit in Nederland uitgevoerd.

Het NFI vond, weliswaar kleine, verschillen tussen de dna-profielen van de beide broers. Eeneiige tweelingen hebben hetzelfde dna, omdat ze voortkomen uit dezelfde bevruchte eicel die in tweeën splitst. Maar bij de celdelingen daarna ontstaan er soms kopieerfoutjes. En dat is dan per tweelingbroer anders.

De conclusie van het NFI-onderzoek was dat het meer dan een miljard keer waarschijnlijker is dat het dna-spoor afkomstig is van Rick K. dan dat het van zijn tweelingbroer is.

Mede op basis van het onderzoek acht de rechtbank de verkrachting wettig en overtuigend bewezen. Er zijn ook nog andere bewijsmiddelen. Zo houdt het alibi van Rick K. - hij zou aan het autocrossen zijn geweest met zijn vrienden - geen stand. Hij was ten tijde van de verkrachting in de buurt van het plaats delict, zo blijkt onder meer uit telefoongegevens. Rick K. wordt niet alleen voor de verkrachting veroordeeld, ook is bewezen dat hij zijn ex-vriendin heeft mishandeld.

De psycholoog concludeerde op de zitting dat K. lijdt aan een matig ernstige ontwikkelingsstoornis. Daarom legt de rechter drie maanden strafvermindering op. Rick K. wordt veroordeeld tot 45 maanden cel.

