Bezoekers door coronamaatregelen vast in Shanghai Disney Resort

Het klinkt als een kinderdroom: een verlengd verblijf in een gesloten pretpark. De realiteit komt meer in de buurt van een nachtmerrie. Maandagochtend maakte het Shanghai Disney Resort onverwachts bekend dat bezoekers het terrein niet mogen verlaten door de strenge preventieve coronaregels in China. Zij mogen pas naar huis als ze negatief op het virus testen. Dat meldt persbureau Reuters. Wel blijven de achtbanen, treinen, dolhoven en draaimolens open voor de opgesloten bezoekers.

Een jaar geleden, toen het park ook enkele dagen gesloten was, zaten er zo’n 30.000 mensen vast. Om hoeveel bezoekers het nu gaat en hoe lang het park gesloten blijft, is onduidelijk. Het afgelopen weekend liet het park al minder mensen toe, als preventieve maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

In China testten er de afgelopen vier weken bijna 200.000 mensen positief op het virus. In het hele land worden strenge en abrupte maatregelen doorgevoerd. In de stad Wuhan moeten ruim 800.000 mensen thuisblijven en in de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in Zhenghou, worden werknemers opgesloten. Op sociale media circuleren beelden van medewerkers die over hekken klimmen om de fabriek en desbetreffende opsluiting te ontvluchten.