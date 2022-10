Asielverzoeken in Nederland toegenomen in derde kwartaal 2022

Het aantal mensen dat in het derde kwartaal van 2022 een asielverzoek in Nederland heeft ingediend, is gestegen vergeleken met het kwartaal ervoor. In totaal ging het om 10.600 mensen die een eerste verzoek hebben gedaan, 3.600 meer dan de drie maanden ervoor. Het aantal nareizigers, familieleden van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, is met 500 mensen gestegen naar 3.600 in diezelfde periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maandag op basis van asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het aantal asielverzoeken stijgt dit jaar, nadat er in 2020 en 2021 minder waren ingediend en ook minder mensen hun familie naar Nederland nareisden. Het lage aantal kwam vooral door de reisbeperkingen die waren ingesteld door de coronapandemie. Na het opheffen van die beperkingen nam het aantal asielverzoeken en nareizigers vanaf de tweede helft van 2021 weer toe, blijkt uit de cijfers.

Ruim vier op de tien asielaanvragen komen van mensen die uit Syrië afkomstig zijn, blijkt uit de cijfers. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 4.605 Syriërs, een verdubbeling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aantal Afghaanse asielverzoeken is, vergeleken met het vorige kwartaal, met 58 procent gestegen naar 996. Tachtig mensen met een Russische nationaliteit hebben een eerste asielverzoek gedaan, iets minder dan de eerste helft van het jaar toen er in het eerste en tweede kwartaal respectievelijk 120 en 170 Russen een asielaanvraag deden. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland vluchten, hoeven niet per se een asielaanvraag in te dienen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat volgend jaar nog meer mensen asiel zullen aanvragen in Nederland dan dit jaar al het geval was. Dat bleek onlangs uit interne documenten, die in handen zijn van NRC. De prognose gaat uit van vijftigduizend mensen in 2023. Als dat uitkomt, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tienduizenden extra opvangplekken regelen, terwijl de organisatie al onder druk staat. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel werd dat afgelopen zomer het meest zichtbaar: door de problemen sliepen nachtenlang honderden mensen voor de poort omdat er binnen geen plek meer was.

