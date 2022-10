Ajax stuurt Ihattaren terug naar Juventus

Ajax licht de koopoptie van Mohamed Ihattaren (20) niet. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub laten weten in een verklaring. Ajax huurde de aanvallende middenvelder eind januari van Juventus. De huurperiode loopt af op 3 januari 2023, waarna Ihattaren moet terugkeren naar Italië. Juventus heeft nog niet gereageerd op het bericht dat Ihattaren terugkeert bij de club. Bij de Serie A-club heeft Ihattaren nog een contract tot de zomer van 2025.

Ihattaren brak in 2019 door bij PSV, waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde. Zijn carrière kwam de afgelopen seizoenen in een neerwaartse spiraal terecht. Hij werd verkocht aan Juventus, maar die club verhuurde hem snel aan Sampdoria, waarvoor hij nooit in actie kwam. Vervolgens huurde Ajax de voetballer, maar ook voor de Amsterdamse club kwam hij niet in actie. In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij in enkele oefenwedstrijden, maar toen het seizoen begon viel hij toch weer buiten de selectie. Hij speelde slechts één wedstrijd in het eerste elftal van Ajax, in april tijdens de KNVB-bekerfinale tegen zijn oude club PSV.

Volgens Ihattaren zelf was hij op de weg terug, nadat hij veel was aangekomen en in een mentale dip zat. Volgens De Telegraaf ontbrak hij bij de trainingen omdat hij bedreigd zou worden door criminelen vanwege zijn relatie met een jonge vrouw met wie hij eind september mee trouwde. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden als hij aanwezig zou zijn bij de club. Ihattaren heeft de bedreigingen aan zijn adres nooit bevestigd. „Wat kan ik soms toch om de media lachen”, liet hij weten via Instagram.

De trainer van Ajax, Alfred Schreuder, wilde maandagavond in een persconferentie niet ingaan op het naderende vertrek van Ihattaren. Wel liet hij weten het jammer te vinden hoe het is gelopen. „Het is niet geworden met hem wat we ervan gehoopt hadden. Ajax heeft een persbericht uitgedaan en daarmee is de kous wel af.”

Talent

Ihattaren leek in eerste instantie een grote toekomst voor zich te hebben. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, deed daarom veel moeite om hem te overtuigen te kiezen voor het Nederlands elftal in plaats van voor de Marokkaanse nationale ploeg, waarvoor hij vanwege zijn dubbele nationaliteit ook kan uitkomen. Ihattaren debuteerde nooit in Oranje en moet zijn carrière nu na een volgend mislukt avontuur op de rit zien te krijgen.