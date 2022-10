Zeker vijftig Oranjefans op kosten van Qatar naar WK voetbal

Qatar betaalt van zeker vijftig Oranjefans hun bezoek aan het WK voetbal komende maand. In ruil daarvoor moeten zij deelnemen aan activiteiten van de organisatie, waarbij het verboden is om dingen te doen die tegen de „geest of intentie” van het programma indruisen. Minstens twee voetbalfans hebben een gedragscode ondertekend die hen ertoe verplicht een „positieve bijdrage” te leveren aan het WK. Dat schrijft de NOS zondag, op basis van gesprekken met fans en documenten met voorwaarden voor hun deelname.

Wie de door Qatar opgestelde gedragscode ondertekent, krijgt als het ware een ambassadeursrol. Dat betekent: filmpjes en foto’s plaatsen op sociale media, posts van de organisatie liken en delen en actie voeren tegen „beledigende reacties” van derden. Als een door Qatar betaalde Oranjefan zich niet aan de ondertekende gedragscode houdt, dan beëindigt de WK-organisatie de overeenkomst. Of alle Oranjefans hun handtekening onder de gedragscode hebben gezet, is niet bekend.

Het is niet gangbaar dat een organiserend land reguliere voetbalfans betaalt om naar een WK te komen. Vaak zijn alleen bekendheden zoals grote oud-voetballers, dat privilege toebedeeld. Hoewel de kaarten voor de wedstrijden in Qatar in trek zijn, ligt het land ernstig onder vuur vanwege verschillende grote mensenrechtenschendingen. Vrouwen en niet-hetero’s hebben nauwelijks rechten in de golfstaat. Bij de bouw van de stadions zijn volgens meerdere onderzoeken, waaronder van NRC, honderden tot duizenden arbeidsmigranten gestorven.

