Via NEC is Jasper Cillessen op zoek naar eerherstel bij Oranje

Jasper Cillessen (33) doorbrak het stilzwijgen. Nadat de doelman van NEC weken achtereen een radiostilte had ingelast, stond hij zondag na PSV-NEC (3-0) weer de media te woorden. Al legde de doelman drie weken voor het begin van het WK ieder een woordje op een goudschaaltje. „We krijgen eerst met NEC nog Cambuur en RKC en het WK is nog ver weg”, zei Cillessen. „Tot die tijd zal ik moeten presteren bij NEC en moet ik fit blijven. Meer kan ik niet doen.”

Dat het WK voor hem nog niet speelt, is moeilijk te geloven uit de mond van een doelman die zichzelf als de nummer één van het Nederlands elftal ziet. Zelfs een terugkeer vanuit Valencia naar Nijmegen paste bij zijn doel om op het WK te spelen. Een onverwachte transfer. NEC had met Mattijs Branderhorst een talentvolle doelman onder contract waarin vertrouwen was. Bovendien was het de vraag hoe fit Cillessen nog was.

Cillessen had niet direct aan een overstap van Valencia CF naar NEC Nijmegen gedacht. Het was miljardair Marcel Boekhoorn – fan en sponsor van de club – die naar Spanje vloog om Cillessen in een gesprek te overtuigen. Dat lukte. Cillessen werd zo na Edgar Barreto en Lasse Schöne de derde topper die in de herfst van zijn loopbaan terugkeerde naar NEC. Cillessen had zaterdag nog wel met enige weemoed op de tv naar Valencia-Barcelona (0-1) gekeken. „Ik keek met een dubbel gevoel, want ik heb bij beide gespeeld. Ik hoopte op een gelijkspel.”

Zijn terugkeer naar de club waar hij op zijn elfde in de jeugdopleiding begon, paste ook bij ‘de familieman’ Cillessen. Het is een publiek geheim dat de doelman vrijwel overal waar hij kwam gevolgd werd door zijn vader, zijn moeder en zijn voormalige partner, van wie hij in 2019 scheidde. Nog nooit had Cillessen zich zo eenzaam gevoeld als in het voorjaar van 2020 toen hij samen met 47 miljoen Spanjaarden maandenlang in een totale lockdown zat. Opeens was het leven in Valencia niet meer zo romantisch.

Eerste keus

Cillessen keerde met een goed gevoel terug naar Nijmegen. Het was een voordeel dat hij aan zijn geboortestad noch aan de club hoefde te wennen. Bij NEC was Cillessen met zijn nieuwe rugnummer 22 direct onomstreden. Die status heeft hij als doelman bij FC Barcelona en Valencia CF nooit gehad. In zes jaar tijd kwam Cillessen in Spanje tot slechts 89 optredens. Cillessen wilde niet alleen als clubkeeper weer eerste keus worden, maar wilde zijn plaats in Oranje ook terug.

Cillessen zei in Voetbal International dat hem door bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek is verzekerd dat een overgang naar NEC niet nadelig hoefde te zijn voor zijn plek bij het Nederlands elftal. Cillessen: ‘Ze zeiden: „Als je presteert en je niveau haalt, is het voor ons geen probleem waar je speelt”. Al moest Cillessen van Van Gaal bij NEC wel „leveren”.

En dat deed de doelman de voorbije maanden. Ook uit bij PSV verrichtte hij goede reddingen, maar maakte het verschil voor NEC niet. In elf wedstrijden kreeg Cillessen veertien doelpunten tegen. Inclusief de goals van de PSV’ers Anwar El Ghazi, Luuk de Jong en Noni Madueka op zondagmiddag.

Cillessen is op zoek naar eerherstel bij Oranje, waarvoor hij in 2013 debuteerde. Op zoek naar de status die hij bij het WK van 2014 onder Van Gaal in Brazilië had. Hoewel de bondscoach nooit een onvoorwaardelijk vertrouwen in de doelman had, kreeg Cillessen destijds de voorkeur boven Michel Vorm, Kenneth Vermeer, Tim Krul en Jeroen Zoet. Al werd Cillessen in de kwartfinale voor de strafschoppenreeks tegen Costa Rica gewisseld voor Krul. In de halve finale tegen Argentinië bleef Cillessen na de verlenging wel staan, maar wist hij geen penalty te stoppen. De strijd om de derde plaats tegen Brazilië was zijn laatste wedstrijd op een eindtoernooi.

Het Nederlands elftal ontbrak op het EK van 2016 en het WK van 2018, en Cillessen liep het uitgestelde EK in 2021 mis door een positieve corona-test. Althans, die greep de toenmalige bondscoach Frank de Boer aan om hem niet te selecteren. Cillessen bleef met een zuur gevoel achter.

Ruimte voor speculatie

De teruggekeerde Van Gaal begon in september 2021 met Justin Bijlow, maar de doelman van Feyenoord viel na zes interlands weg met een blessure. Daarna kreeg Van Gaals ‘ontdekking’ Mark Flekken de voorkeur, maar die wist niet te overtuigen. Zo kwam Van Gaal weer bij Cillessen uit. Wederom niet onvoorwaardelijk, want bij de laatste interlands kreeg Ajacied Remko Pasveer de kans. Daarmee gaf Van Gaal – al dan niet bewust – ruimte voor speculatie.

Cillessen wilde niets van een keepersstrijd weten. „Ik ben de enige die nog toernooiervaring heeft, die neem ik mee”, zei hij tegen de NOS. Die opmerking viel niet bij iedereen goed. Oud-international Rafael van der Vaart haalde begin oktober in Studio Voetbal naar hem uit. „Ik heb hem een paar keer bij Oranje meegemaakt. Als ik eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje”, zei Van der Vaart. „Zo’n interview doet hij heel slim, maar ik vind het heel oncollegiaal.”

Verschillende andere media hielden Cillessen eveneens als ‘mens’ tegen het licht. En niet altijd even positief. Zo werd er door oud-internationals als Wesley Sneijder en Andy van der Meijde gelachen om de entourage die Cillessen bij Oranje altijd met zich meenam. De doelman hield zich weken achtereen stil. Nu wil hij weer spreken. Maar liever met handen en voeten dan met woorden. Was hij dan niet gekrenkt? „Ach”, verzuchtte Cillessen, „ik moet mijn eigen ding doen en met anderen hou ik me niet bezig.”