Russische Joden willen dat Israël Oekraïne helpt

In een parkje in de Israëlische nederzetting Gilo, dat een mooi uitzicht biedt op de rest van Jeruzalem, belt de 28-jarige Oekraïner Valentin op geagiteerde toon met een vriend. „We bespraken geruchten”, legt hij naderhand uit, „dat sommige Israëlische Joden als vrijwilliger naar Rusland willen gaan om mee te vechten met president Poetins leger tegen Oekraïne. We vroegen ons af wat daar eventueel tegen te doen is.”

Valentin, voorzien van een baardje, een rugzak en een donkere bril, verblijft sinds een maand in dit door Israël bezette deel van de Westelijke Jordaanoever. Met zijn eveneens Joodse vriendin is hij net begonnen met een studie media- en communicatiewetenschap. Beiden hebben daarvoor een beurs gekregen. Hoewel de eerste weken hier goed zijn bevallen, geeft de uit Odessa afkomstige Valentin zijn achternaam liever niet prijs.

De oorlog in Oekraïne is een gevoelig onderwerp in de publieke discussie in Israël. Dat komt deels doordat zich daar vooral na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, begin jaren negentig, veel Russische en in mindere mate Oekraïense Joden hebben gevestigd. Uit Rusland waren dat er door de jaren heen ruim een miljoen. Juist de laatste weken is de stroom weer aangezwollen, vooral uit Rusland. Zozeer dat er op Ben Gurion, Israëls grootste luchthaven, een speciaal meldpunt voor hen is gecreëerd.

Het zou goed zijn als Israël meer militaire hulp aan Oekraïne zou geven Jelena Neyshtadt Israëlische die 31 jaar geleden uit Rusland vertrok

„Joodse mannen vrezen dat ze kunnen worden gedwongen om in het Russische leger mee te vechten”, zegt Jonathan Dekel-Chen, hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, aan de telefoon. Zijn specialisme is de Oost-Europese Joodse geschiedenis. „Nu de deur aan Russische kant nog openstaat, maken ze gebruik van het recht dat elke Jood ter wereld heeft om zich in Israël te vestigen.”

De meningen verschillen over de vraag of de oorlog dinsdag een rol zal spelen bij de verkiezingen voor de Knesset, het Israëlische parlement. De publieke opinie is merendeels op de hand van Oekraïne. Veel Israëliërs vinden ook dat de eigen regering zich te slap heeft opgesteld jegens Rusland en Oekraïne meer had moeten steunen. De Israëlische oud-diplomaat Alon Liel gaf zijn land er in het vakblad Foreign Policy flink van langs. De weigering om Oekraïne meer te steunen, getuigt volgens Liel van een „zelfzuchtige” en „immorele” opstelling, die Israël veel krediet in het Westen zal kosten.

‘Tijd dat Poetin opstapt’

Ook veel uit Rusland afkomstige Joden keuren Poetins invasie in Oekraïne scherp af. Zoals Jelena Neyshtadt (44), die al 31 jaar geleden met haar ouders uit Samara, een stad aan de Wolga, naar Israël trok. Net als veel andere Russische Joden woont ze in de nederzetting Gilo, die volgens het internationaal recht illegaal is. „Het is afschuwelijk wat er in Oekraïne gebeurt. Het zou goed zijn als Israël meer militaire hulp aan Oekraïne zou geven”, zegt ze, terwijl ze met een schuin oog haar zoontje van zes in de gaten houdt, die speelt voor het flatgebouw waar ze wonen. Het is volgens haar de hoogste tijd dat Poetin opstapt.

In het verleden stemde Neyshtadt vaak op Avigdor Lieberman, zelf een immigrant uit Rusland. Hij is leider van Israël Ons Huis en minister van Financiën. Lieberman vertegenwoordigt vooral de seculier ingestelde Russische Joden en stelt zich hard op jegens de Palestijnen. „Hij heeft zich altijd erg ingespannen voor Russische Joden”, zegt Neyshtadt, „maar ik weet niet of ik nu weer op hem stem. Voor mij speelt de oorlog in Oekraïne ditmaal een rol bij het uitbrengen van mijn stem.”

Verkiezingen Knesset Hoop op duidelijkheid Voor de vijfde keer sinds april 2019 kiezen de Israëliërs dinsdag een nieuwe Knesset, hun uit 120 leden bestaande parlement. De hoop is dat de uitslag ditmaal een coalitie met een duidelijke meerderheid mogelijk maakt. Maar de jongste opiniepeilingen suggereren dat oud-premier Benjamin Netanyahu (Likud) en zijn rechtse en extreem-rechtse bondgenoten rond de zestig zetels blijven steken. Zijn tegenstanders, waaronder het centrum-rechtse Yesh Atid (Er Is Een Toekomst), van de demissionaire premier Yair Lapid, lijken evenmin een meerderheid te behalen. Belangrijk zijn ook de opkomst en de gevolgen van de kiesdrempel (3,25 procent van de uitgebrachte stemmen) voor de liefst 39 deelnemende partijen. Analisten sluiten nieuwe verkiezingen in 2023 niet uit.

De regering, waarvan Lieberman deel uitmaakt, stelt zich behoedzaam op omdat ze haar goede relatie met Rusland niet wil riskeren. Om verschillende redenen. Zo laat Rusland, dat het luchtruim boven Syrië beheerst, oogluikend toe dat Israël daar bombardementen uitvoert. Israël wil zo voorkomen dat Iran en Hezbollah in het gebied militair meer voet aan de grond krijgen. Die gedogende opstelling zou Poetin kunnen intrekken als Israël voor Oekraïne kiest. Ook vreest Israël dat een verslechtering van de relatie met Moskou negatieve gevolgen kan hebben voor de 600.000 Joden die nog altijd in Rusland wonen.

Wel heeft de Israëlische regering humanitaire hulp aan Oekraïne verleend en adviseurs naar Kiev gestuurd om te helpen bij de bestrijding van Iraanse drones, die Rusland de laatste weken inzet. Maar minister Benny Gantz (Defensie, Blauw-Wit) weigerde twee weken geleden om Israëlisch luchtdoelgeschut aan Oekraïne te leveren. Dat materieel staat bekend als zeer doeltreffend en Oekraïne zou er veel baat bij kunnen hebben.

Banden met Rusland verslapt

Dekel-Chen vermoedt dat de oorlog de verkiezingen niet diepgaand zal beïnvloeden. Nog altijd zijn er allerlei radiostations, restaurants en clubs voor Russische Joden. Maar omdat de meesten hier al decennia wonen, zijn hun banden met Rusland onvermijdelijk verslapt.

De recente binnenkomers zijn, als ze al stemmen, te gering in aantal om veel verschil te maken. Dekel-Chen wijst er ook op dat Liebermans partij, na een piek in 2009, al jaren over haar hoogtepunt heen lijkt. „Er is ook minder animositeit tussen Oekraïense en Russische Joden dan je misschien zou verwachten”, zegt hij. „Het is niet allemaal zo zwart-wit. Oudere Oekraïense Joden hebben bijvoorbeeld nog aan Russische universiteiten gestudeerd en bewaren daaraan geen slechte herinneringen. Velen zijn eerder verward: hoe heeft deze oorlog kunnen uitbreken?”

Valentin en zijn vriendin kunnen nog niet stemmen. Maar ze stellen zich zo veel mogelijk teweer tegen de Russen, ook in Israël. „We waarschuwen mensen hier om niet van de diensten van het internetbedrijf Yandex gebruik te maken. Veel mensen weten niet dat dat Russisch is. En bij het boodschappen doen checken we bij ieder product of het van een Russische firma afkomstig is. Die producten kopen we nooit!”

