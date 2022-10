Max Verstappen wint wéér, pakt met veertiende zege in een seizoen een F1-record

Max Verstappen heeft zondag ook de Grand Prix in Mexico-Stad gewonnen, waarmee zijn seizoentotaal op veertien zeges komt. Geen Formule 1-coureur won zoveel races in één seizoen. De in België geboren Verstappen, die weken geleden in Japan al zijn tweede wereldtitel veiligstelde, passeert daarmee de Duitse autoracers Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Zij behaalden allebei dertien zeges in één seizoen, hoewel F1-seizoenen vroeger minder races bevatten.

In totaal won Verstappen zijn 34ste Grand Prix, waarmee de coureur van Red Bull Racing ook het puntenrecord van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton afpakte. De 37-jarige Brit van Mercedes haalde drie jaar geleden in totaal 413 punten, Verstappen heeft er nu 416, terwijl hij nog twee races te gaan heeft — één in Brazilië en één de Verenigde Arabische Emiraten. „Wat een geweldig seizoen”, zei hij direct na afloop.

Verstappen had op racecircuit Autódromo Hermanos Rodríguez de gewenste start. Hij wist vanaf poleposition op het lange rechte stuk voldoende snelheid te maken om als eerste de bocht in te gaan. Achter hem volgde Hamilton, die zijn teamgenoot George Russell voorbijging. De Mexicaanse publieksheld Sergio Pérez haalde de coureur van Mercedes ook in en schoof in zijn Red Bull op naar de derde plaats. Die volgorde na de eerste ronde bleef in tact tot aan de finish.