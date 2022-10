Lula wint met nipt verschil Braziliaanse presidentsverkiezingen

De sociaal-democratische kandidaat Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (77) heeft zondag met klein verschil de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. De Kiesraad riep hem toen rond middernacht Nederlandse tijd vrijwel alle stemmen geteld waren uit tot winnaar, meldt persbureau Reuters. Lula stond na het tellen van 99,1 procent van de stemmen op 50,8 procent tegen 49,2 procent voor de ultrarechtse zittende president Jair Bolsonaro (67). Daarmee zijn de verkiezingen volgens de Kiesraad „mathematisch beslist”.

Grote vraag is hoe Bolsonaro gaat reageren op zijn nipte verlies. Hij heeft meerdere malen gezegd een nederlaag niet te accepteren en ondermijnt al jaren het vertrouwen in instituties als de Kiesraad en het Hooggerechtshof. Gevreesd wordt dat hij in navolging van Donald Trump zijn achterban gaat opzwepen om zich te verzetten tegen een vreedzame machtsoverdracht.

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 2 oktober had Lula 48 procent van de stemmen gehaald, tegen 43 procent voor Bolsonaro.

Grote economische problemen

Lula staat als hij op 1 januari 2023 aantreedt voor de enorme opgave de Braziliaanse economie uit het slop te trekken en de leefsituatie te verbeteren van de naar schatting 33 miljoen Brazilianen die in de nasleep van de pandemie honger lijden. Ook zijn er dringend investeringen nodig in onderwijs en gezondheidszorg.

Van 2003 tot 2010 was Lula ook al president van Brazilië en genoot toen grote populariteit. Zijn imago heeft vanwege een corruptieschandaal een enorme knauw gekregen. Daar heeft hij zelfs anderhalf jaar voor in de gevangenis gezeten, maar het Hooggerechtshof draaide zijn veroordeling in maart dit jaar terug, omdat rechter Sergio Moro bevooroordeeld zou zijn geweest. Moro werd later minister van Justitie onder Bolsonaro.