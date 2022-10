Uitgekiende overval eindigde met schoten in een weiland

Het lijkt een doodnormale woensdagmiddag in Amsterdam-Noord, 19 mei 2021. Over de stoep voor het bedrijf Schöne Edelmetaal aan de drukke Meeuwenlaan loopt een man met een rode boodschappentas. Fietsers rijden voorbij. Twee donkere Audi’s en een Porsche Cayenne parkeren op de ventweg.

Dan verandert de sfeer. Zodra de man met de rode tas weg is, knalt de Porsche hard achteruit en ramt de toegangspoort van het edelmetalenbedrijf. Uit de auto’s springen mannen met bivakmutsen en automatische wapens. Het is het startschot van een van de grootste en meest spectaculaire overvallen van de laatste jaren in Nederland.

In het half uur dat volgt maken de tien Belgische en Franse overvallers zo’n 15 miljoen euro aan goud en platina buit, dat op dat moment binnen wordt ingeladen bij een waardetransport. Ze vluchten weg over de Amsterdamse wegen, op de hielen gezeten door de Amsterdamse politie, die snel ter plekke is. Er wordt geschoten, de auto’s bereiken snelheden van 180 kilometer per uur.

De wildwest-achtervolging bereikt zijn climax in Broek in Waterland, een dorpje ten noorden van Amsterdam. Daar steken de overvallers de Porsche en een van de Audi’s in de hens. Ze hebben twee nieuwe vluchtauto’s klaar staan, maar wegrijden lukt niet: de politie heeft de toegangswegen naar Broek in Waterland geblokkeerd. Boven hun hoofd klinkt het geklapwiek van een politiehelikopter.

De beelden van wat vervolgens gebeurt gaan nog dezelfde dag viral. De Porsche rijdt de tuin in van een vrijstaand huis en crasht tegen een boom. De mannen rennen een weiland in, terwijl de politie van tientallen meters afstand op ze schiet. Een overvaller wordt geraakt en overlijdt ter plekke, de andere vier geven zich over. Dat geldt ook voor een overvaller die zich in een kliko-bak op een erf verschanst. Een zesde overvaller wordt later die middag aangehouden langs de A16 bij Rotterdam.

Omvangrijk proces

Acht verdachten van de overval staan vanaf deze maandag terecht bij de rechtbank Amsterdam. Twee van hen zijn maanden later met hulp van de Belgische en Franse tegenhangers van Opsporing Verzocht alsnog gearresteerd. Een van hen wist op de dag van de overval te ontkomen door in een tunnel onder de A1 bij Diemen in een andere auto te stappen. Van twee overvallers ontbreekt nog altijd ieder spoor.

Het wordt een omvangrijk proces. Verspreid over een maand zijn maar liefst dertien zittingsdagen uitgetrokken voor het proces. De verdachten variëren in leeftijd tussen de 23 en 45 jaar en beschikken over de Belgische (4), Franse (3) en Marokkaanse (1) nationaliteit.

Niet iedereen speelde een even grote rol bij de overval – of beweert dat dat zo is. Een centrale speler was de Marokkaan El Hachmi A. (45). Hij reed met twee anderen in de Porsche vanuit Parijs via een tussenstop in Brussel naar Amsterdam, waar hij een dag voor de overval met twee anderen poolshoogte ging nemen bij het pand van Schöne Edelmetaal. Ze monsterden de omgeving en voelden aan de stalen toegangsdeur. A. was ook de overvaller die zich in Broek in Waterland vergeefs in de kliko verstopte.

Een hoofdrol was er ook voor de Belg Abdi El G. (44) en de Fransman Manuel T. (43). De eerste bleef achter voor de deur van Schöne en schoot in de lucht om de politie op afstand te houden, de tweede heeft volgens het OM tijdens het overladen in Broek in Waterland gericht geschoten op agenten. De Belg Valon M. (25) werd later op de dag bij Rotterdam gearresteerd, maar was volgens zijn advocaat niet aanwezig bij de overval op de Meeuwenlaan. Hij zou de broodjes hebben verzorgd in het appartement waar de overvallers op de ochtend van de roof samenkwamen.

En dan is er nog de Belg Mirand A. (23), begin dit jaar gearresteerd, volgens zijn advocaat „een buitenbeentje” in de groep. Hij zou de anderen niet kennen en alleen hand- en spandiensten hebben verricht, zoals het schoonmaken van het Brusselse appartement. Volgens het OM was hij wél aanwezig op de Meeuwenlaan.

Lees ook: ‘Een wonder dat er geen burger-en politiedoden zijn gevallen’

Uitstekende voorbereiding

Dat ‘Yaros’ – zoals het OM de strafzaak noemt – tot veroordelingen gaat leiden, lijkt onvermijdelijk. Het gros van de verdachten is op heterdaad betrapt en er zijn bekentenissen. Daarnaast beschikt het OM, zo bleek bij tussentijdse zittingen, over een grote hoeveelheid bewijsmateriaal, in de vorm van camerabeelden en getuigenverklaringen van politiemensen en omstanders.

De overval was uitstekend voorbereid, zoveel is duidelijk. Op de ochtend van 19 mei 2021 was er een briefing in een appartement in Zaventem, bij Brussel, waar beelden van de overvalplek getoond werden. De verdachten hadden slijptollen bij zich, portofoons en speciale spijkers om banden van achtervolgers lek te laten rijden. De nummerborden van de vluchtauto’s waren vervangen. Er waren jerrycans met benzine om de auto’s in de fik te steken en de overvallers droegen kogelwerende vesten. Hoe de mannen op de hoogte waren van het transport, is vooralsnog onbekend.

De keuze voor Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, als overstapplek blijft een raadsel: vanuit een locatie ten zuiden van de stad waren er veel meer vluchtroutes geweest. Nu konden ze geen kant op. Vermoedelijk hielden de overvallers er geen rekening mee dat de politie zó snel ter plekke zou zijn.

Een belangrijke vraag in de rechtszaal wordt de komende maand: schoten de overvallers op agenten? Volgens het OM vuurden ze minstens dertien keer gericht op de politie: tijdens de achtervolging in Amsterdam-Noord, op de ring A10 en bij het overladen van de buit in Broek in Waterland. Daarom worden de verdachten niet alleen vervolgd voor diefstal met geweld in vereniging, maar ook voor meerdere pogingen tot doodslag, waar maximaal twintig jaar celstraf op staat. Officier van justitie Anne-Marie Ruijs-Verweij noemde het tijdens een voorbereidende zitting „werkelijk een wonder” dat er geen doden of gewonden zijn gevallen onder politieagenten of burgers.

Alleen: de verdachten ontkennen dat zij gericht hebben geschoten. Volgens de advocaten zouden de overvallers juist hebben afgesproken om niet op de politie en alleen in de lucht te schieten. „Het opmerkelijke is dat veel agenten verklaren dat er gericht met automatische vuurwapens op hen geschoten is”, zegt advocaat Sam Lodder, die verdachte Valon M. bijstaat. „Dan zou je verwachten dat politievoertuigen of andere objecten in hun omgeving geraakt zijn en er inslagen van kogels te vinden zijn. Maar het gekke is dat het forensische bewijs daarvoor ontbreekt. Er zit in het dossier geen enkel voorbeeld van een inslag.”

Een kogelgat in een politiewagen dat wél werd aangetroffen, bleek volgens Lodder later van een ander schietincident te zijn geweest.

Succesverhaal voor politie

Voor de politie geldt het optreden in Amsterdam-Noord en Broek in Waterland als een succesverhaal – en als bewijs dat een nieuwe politiestrategie effect heeft. De Amsterdamse politiechef Frank Paauw liet daags na de overval weten „bijzonder trots” te zijn op zijn manschappen. De overvallers konden snel gepakt worden, benadrukte hij, omdat niet – zoals vroeger – gewacht werd op de komst van speciale eenheden, maar omdat reguliere agenten meteen achter ze aan gingen. De opgetrommelde speciale eenheden speelden geen hoofdrol, alle arrestaties in het weiland werden verricht door ‘gewone’ politiemensen.

Leden van de Dienst Speciale Interventies stappen uit een politiehelikopter bij Broek in Waterland. Foto Michel van Bergen/ANP/Hollandse Hoogte

Eén overvaller stierf door politiekogels in het weiland. Het OM concludeerde dit voorjaar op basis van onderzoek van de Rijksrecherche dat het politiegeweld rechtmatig was. In het weiland bleven agenten op de overvallers schieten hoewel de overvallers zelf hun automatische wapens niet meer gebruikten. Maar het eerdere gewelddadige optreden van de verdachten gaf de agenten „het gevoel dat zij in een oorlogsgebied waren terechtgekomen”, schrijft het OM. „Er was sprake van een voortdurende dreiging zowel voor de politie als voor anderen. De overvallers moesten zo snel mogelijk gestopt worden en dat kon in deze situatie alleen door het gebruik van het vuurwapen.”

Toch is ‘Broek in Waterland’ niet louter een triomf voor de politie. De overval heeft een stevige wissel getrokken op verschillende betrokken agenten. Een aantal van hen zit ruim anderhalf jaar later nog altijd thuis met PTSS-verschijnselen, of werkt op halve kracht. Tijdens voorbereidende zittingen bleek dat een kleine dertig agenten zich als benadeelde partij in het proces tegen de overvallers hebben gevoegd en dat zij claims voor (immateriële) schade zullen indienen. Ook zullen acht agenten een beroep doen op hun spreekrecht als slachtoffer.

Waar politiechef Paauw aanvankelijk ook iets te optimistisch over was: de teruggevonden buit. Kort na de overval verklaarde hij dat alle gestolen edelmetalen terecht waren. Inmiddels is gebleken dat van de 14,5 miljoen buit nog altijd 4,2 miljoen euro aan platinum en goudbaren zoek is.