Hoe adviseur Karim Aachboun keer op keer zijn hand overspeelt

‘Donder toch op met jullie lasterlijke en verzonnen onzin.” Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra is niet van de omfloerste taal. Zo ook niet als hij afgelopen juni een beschuldiging van seksueel misbruik tegen hem deelt met zijn zeventienduizend volgers op Twitter.

Een stichting heeft het gemunt op de advocaat die enkele slachtoffers van het schandaal rond talentenshow The Voice bijstaat. Een anonieme vrouw zou een onlinemelding hebben gedaan bij de politie over betasting tijdens „een evenement”, toen Diekstra nog officier was bij de Koninklijke Marechaussee. Stichting Music#MeToo probeert dit wereldkundig te maken via een persbericht, gestuurd naar ANP en ten minste één ander medium.

Niemand pikt het op. Maar wie zit er achter?

Diekstra weet het zeker: de stichting zelf en haar juridisch adviseur, Karim Aachboun. En ook het OM merkt die laatste inmiddels aan als verdachte, na de lasteraangifte die Diekstra deed. Dat betekent dat Aachboun is ontboden voor verhoor op verdenking van laster: iemand doelbewust schaden door een beschuldiging met een verzonnen feit.

Het OM had hem al in het vizier. Deze maand werd bekend dat hij en zijn compagnon Ad Aerts vervolgd worden voor afdreiging van vader John en zoon Johnny de Mol, een delict dat lijkt op chantage. Zelf zijn de twee juridische adviseurs zich van geen kwaad bewust: de gewraakte brief waarin zij in november 2020 Johnny de Mol proberen te bewegen tot een schikking met zijn ex-verloofde, hun cliënt Shima Kaes, hebben ze daarom online gezet.

NRC onderzocht de modus operandi van hun advieskantoor Taxeco en zag hoe Aachboun en zijn mentor Aerts steeds hun hand overspelen in zaken die ze voeren. Tegen De Mol, tegen Diekstra, tegen een vastgoedbeheerder die ze tot huurcompensatie wilden dwingen en tegen een ex-cliënt die ze voor tienduizenden euro’s aan kosten voor advieswerk wilden laten opdraaien. Ze laten een spoor van wrakingsverzoeken achter en slaan om zich heen met sommaties naar media.

Fiscalist Aachboun, voormalig toptalent bij belastingadviseur KPMG Meijburg, is geen advocaat. Hij voert in de rechtbank het woord in zaken waarbij geen advocaat verplicht is. Vanwege de soms nieuwswaardige lotgevallen van zijn cliënten was hij een gezien figuur bij veel redacties.

Vanaf vliegveld Teuge stegen al twee keer vliegtuigjes op met steunbetuigingen aan hun adres, in hun strijd tegen de familie De Mol. Onbekend is wie de opdachtgever is. De ex van Johnny de Mol deed twee jaar geleden met Aachboun aangifte wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. „In die hele strijd van Shima stonden we er alleen voor”, zegt Aachboun afgelopen mei in een gesprek op zijn kantoor. Sinds de onthullingen over The Voice is negatieve publiciteit over De Mol aan de orde van de dag. „Vergeet niet: toen ik begon, was er nog niemand die het had over misbruik.”

Het OM heeft de aangifte tegen Johnny de Mol eerder deze maand geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Rocky Balboa van de Zuidas

Aachboun, opgegroeid in Utrecht, werkt zich na zijn studie fiscale economie in Amsterdam in rap tempo omhoog bij KPMG Meijburg & Co. Maar in 2015 vertrekt hij als hij en zijn mentor, Ad Aerts, in conflict komen met een topbestuurder. Een breed uitgemeten ontslagzaak volgt, met vertrekvergoedingen van onbekende hoogten voor Aachboun en Aerts. Beide ex-KPMG-ers doen daarna, los van elkaar, in NRC hun verhaal.

Ze beginnen een avontuur op eigen benen: Taxeco Belastingadviseurs en Juristen. „Mislukken is geen optie”, zegt Aachboun begin 2017 in NRC. Waar Aerts een bescheiden profiel aanhoudt, trekt Aachboun de aandacht. Journalist Mark Koster, tegenwoordig ook NRC-medewerker, beschrijft hem in 2018 in een profiel voor tijdschrift Quote, onder de kop ‘Rocky Balboa van de Zuidas’, naar de boksende underdog. Het is een bijnaam die Aachboun, zo zegt hij in het artikel, prefereert boven ‘Baudet van het bedrijfsleven’, een suggestie van Koster.

Aachboun springt bij media in het oog als hij een procedure begint tegen Justitieminister Ferd Grapperhaus, kort na het aantreden van Rutte III. Voordat hij minister werd was Grapperhaus advocaat aan de zijde van KPMG Meijburg in het arbeidsconflict met Aachboun en Aerts. Aachboun beschuldigt hem van misleiding van de rechter in dat hoogopgelopen arbeidsconflict. De fiscalist vindt het „onaanvaardbaar” en „te lelijk om maar gewoon te accepteren”. Zijn klacht wordt ongegrond verklaard bij de Raad én het Hof van Discipline – maar hij heeft zich laten gelden.

De dossiers waar Aachboun zich in mengt rijgen zich aaneen, maar hij heeft zelden succes in de rechtszaal. Wel trekt hij bekijks. Zoals in het proces tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen T.. Daar staat Aachboun een cliënt bij die zich tekort voelt gedaan omdat het OM hem slechts ziet als slachtoffer van bedreiging en niet van poging tot moord. Op de eerste zittingsdag wraakt Aachboun namens zijn cliënt de rechtbank omdat het proces ondanks zijn bezwaren toch begint. Het is uiterst zeldzaam dat een slachtoffer wraakt, en Aachboun wekt ergernis. Hevig geëmotioneerde nabestaanden en furieuze advocaten hebben er geen goed woord voor over. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen.

Aachboun profileert zich steeds meer als hoeder van mensen die opstaan tegen hun baas, of een machtige organisatie. Zoals Nezha Guerrouj. NRC tekent haar verhaal vorige zomer op nadat zij in de knel is gekomen als gedetacheerde bij de Nederlands dochter van oliegigant Total. Ook staat Aachboun politiechef Fatima Aboulouafa bij, nadat die uit de school klapte over racisme bij de politie Den Haag.

Maar de schoorsteen rookt door commerciële klussen en fiscale adviezen. Aachbouns uurtarief is 500 euro – het niveau van de top bij grote Zuidas-firma’s. Voetbalclub AZ neemt Aachboun in de arm als de club een kans ziet om het door corona gekortwiekte seizoen 2019/2020 als ranglijstaanvoerder te eindigen ten koste van Ajax. Dat mislukt.

Zeker één cliënt heeft hard gebroken met de twee van Taxeco. Dat is een spelersmakelaar die in de zomer van 2021 verhaal komt halen bij de rechter over het beslag dat Taxeco heeft gelegd op twee Porsches en zijn tegoeden bij PSV en Ajax. Dan blijkt dat Aachboun en Aerts de belangrijkste zakelijke overeenkomst bij de beslagrechter niet hadden laten zien. Een „ernstige schending” van de waarheidsplicht, oordeelt de rechter, die de beslagen meteen opheft. Ook kunnen ze fluiten naar bijna een ton gefactureerd ‘meerwerk’ als de spelersmakelaar in latere procedures gelijk krijgt. Meer dan wat in een ‘fixed fee’ overeenkomst stond – 17.000 euro die al betaald was – is hij hen niet verschuldigd.

‘Some people want to break me’

Het groenglazen Infinity-kantoor aan de ring A10 in Amsterdam vormt een magnifiek decor voor socialemediafilmpjes. Daarin zie je Aachboun in slowmotion door het voormalig ING-hoofdkwartier lopen. „Some people wanted to break me”, hoor je de Zweedse topvoetballer Zlatan Ibrahimovic zeggen in één video. „They only made me stronger.”

In het voorjaar 2019 begint de fiscalist zich in te zetten voor „meer respect voor vrouwen en meisjes”, als adviseur van Stichting Music#MeToo. De aanleiding ligt dicht bij huis: een receptioniste in het Infinity-gebouw zegt op de kerstborrel te zijn betast door haar baas, de topman van The Office Operators. Aachboun ontfermt zich over haar. Met deze vastgoedbeheerder liggen Aachboun en Aerts in de clinch sinds ze muizen zien rondlopen in hun kantoor. Ze zijn erg ontevreden.

Nu hebben ze ook een zaak tegen de topman. De vrouw doet aangifte en Quote-journalist Koster is al snel op de hoogte. Als hij de topman ermee confronteert, zegt die met getuigen te kunnen aantonen dat het tijdstip van de vermeende betasting op de kerstborrel niet kan kloppen. Koster laat het daarom rusten. Ook de politie ziet er niets in.

Alles verandert als een officier van justitie, enkele weken later, in april 2019 aanknopingspunten ziet voor een onderzoek. Onduidelijk blijft waarom, maar direct gevolg is dat Quote er nu toch over schrijft. Machtsmisbruik op de Zuidas is volgens de receptioniste een onderbelicht onderwerp, zegt ze in het artikel. Ze wil graag voortrekker zijn. In het artikel ziet ook de Stichting Music#MeToo het levenslicht, opgericht door de moeder van de receptioniste. Zij heeft het gemunt op rappers die zich vrouwonvriendelijk uiten. Er zou op de kerstborrel rapmuziek gedraaid zijn.

Na de publicatie in Quote wordt het initiatief door enkele media opgepikt: misogynie in de hiphopscene is een prangend thema. De stichting kondigt zelfs hoorzittingen aan tegen rappers en hun platenlabels. Aachboun heeft weer grote namen om tegen te vechten: Ali B., Boef, Frenna, platenlabels Spec en Top Notch.

Maar van moeder en dochter is kort na de oprichting van de stichting niets meer vernomen – de receptioniste hangt meteen op als NRC belt. De beschuldigde topman zegt dat de zaak in 2021 geseponeerd is, maar wil verder niet praten. Het OM bevestigt dit: gebrek aan bewijs.

Het huurconflict met The Office Operators komt najaar 2021 tot een climax. Achter de façade van het Infinity-gebouw is volgens Aachboun en Aerts inmiddels sprake van een muizenplaag. Er is geluidsoverlast en ook de service – koude koffie– is ondermaats. Maar als de kantonrechter de claims beziet waarop Taxeco de vordering voor huurcompensatie baseert, lijkt die weinig meegaand. Dus wraken de mannen de rechter. En daarna ook de wrakingskamer. Allemaal zonder succes. Het komt ze zelfs op een wrakingsverbod te staan wegens „misbruik van dit rechtsmiddel”.

Als de kantonrechter in januari dit jaar tot een oordeel komt, wordt duidelijk dat er sprake is van een ton achterstallige huur. En tienduizenden euro’s zijn verschuldigd wegens het niet volgens afspraak opleveren van twee kantoorruimtes. De huurder, inmiddels TXC Services geheten, moet direct het Infinity-gebouw verlaten.

Aachboun noemt TXC Services „een cliënt”, al was hij zelf tot eind 2021 eigenaar en heette deze bv eerst Taxeco.

Fishing expedition

Aachboun noemt Stichting Music#MeToo ook steevast „een cliënte” van Taxeco, maar de verwevenheid is sterk. Taxeco staat ingeschreven op hetzelfde adres. Een zus van Aerts zit in het stichtingsbestuur en een oude bekende van haar was tot maart dit jaar voorzitter. Momenteel is Nezha Guerrouj voorzitter, de eerdere cliënt van Aachboun. Duidelijk is dat Aachboun strategisch de lijnen uitzet.

De pogingen om hoorzittingen tegen rappers en hun platenlabels af te dwingen, mislukken. Er is geen duidelijke belanghebbende, de rechtbank spreekt van een „fishing expedition” en ook de Hoge Raad zit op deze lijn, blijkt maart dit jaar. Maar de stichting heeft dan al een andere insteek gekozen.

Het is april 2022, de avond voor Koningsdag, als Johnny de Mol aankondigt met de presentatie van zijn Talpa-talkshow HLF8 te stoppen. De zoon van mediamiljardair John lag onder vuur sinds de aangifte van Kaes begin april werd gelekt naar HP/De Tijd, met heftige details. Nu, drie weken later, is er een nieuwe beschuldiging geuit in een brief aan De Mols advocaat Peter Plasman. Afzender: Stichting Music#MeToo. De beschuldiging is gebaseerd op een politiemelding die de stichting heeft. Het wordt De Mol te veel.

Twee weken na De Mols aftocht wordt de beschuldiging door een geanonimiseerde acteur vertolkt in een YouTube-video van deze stichting. Een vrouw zou zijn gedrogeerd en daarna naast De Mol zijn wakker geworden in een hotel.

De Mol ontkent alles. Het OM heeft deze anonieme politiemelding, bleek vorige maand, terzijde geschoven.

Maar het houdt niet op bij De Mol. Op 23 juni worden persbureau ANP en ten minste één ander medium via een persbericht ingeseind over een andere politiemelding. Een vrouw zou haar beklag hebben gedaan over betasting door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in zijn diensttijd bij Defensie. In de melding staat dat Diekstra „hypocriet” is omdat hij nu voor The Voice-slachtoffers optreedt. Stichting Music#MeToo heeft hem per mail om een reactie gevraagd, maar al na twee uur krijgt ANP een persbericht binnen.

Het AD wijdt een bericht aan de woedende reactie van Diekstra op Twitter, verder slaan media er niet op aan. Weken later krijgt YouTube-kanaal Roddelpraat nog een email met de politiemelding, van een onbekende. „Een scoop!” Ook dit juicechannel doet er niks mee.

In een verklaring stelt Aachboun dat Diekstra zich aan ‘victim blaming’ bezondigt. Hij doet ook aangifte tegen Diekstra, wegens het doen van valse aangifte tegen hem en de stichting. Waarom het OM Aachboun inmiddels als verdachte heeft aangemerkt in het onderzoek naar de lasteraangifte van Diekstra, wil een woordvoerder niet zeggen.

‘Zware dossiers met Rutte’

Eind september neemt Aachboun een nieuwe afslag. „Ik doorbreek mijn radiostilte over mijn rol achter premier Mark Rutte”, meldt hij op LinkedIn en Twitter. In zijn tijd bij KPMG heeft hij een rol gespeeld bij een fiscale deal waardoor een Israëlisch chemiebedrijf voor Amsterdam koos. Niettemin noemt hij zich iemand die „jarenlang met premier Rutte” heeft gewerkt „op gevoelige, zware dossier in het bedrijfsleven”. Een spijtoptant met een missie, dat trekt de aandacht. Het leidt tot duizenden onlinevolgers, die zien hoe hij in een brief van zes pagina’s de premier verzoekt om af te treden.

De premier blijft gewoon zitten. Aachboun kondigt ook een procedure aan en vraagt slachtoffers van de toeslagenaffaire, stikstof- en Groningse gaswinningscrisis zich te melden. „Er zal geen donatie worden gevraagd.”