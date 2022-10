Historicus René van Stipriaan wint de Libris Geschiedenis Prijs

Schrijver en literair historicus René van Stipriaan heeft met zijn boek De zwijger: Het leven van Willem van Oranje de Libris Geschiedenis Prijs gewonnen. De jury maakte de prijswinnaar zondag bekend tijdens een live-uitzending van het radioprogramma OVT. Van Stipriaan, met name gespecialiseerd op het terrein van de Nederlandse Gouden Eeuw, ontvangt 20.000 euro.

„In het rijtje klassieke vaderlandse helden staat Willem van Oranje bovenaan. Veel eigentijdse biografen zouden hem daarom met genoegen van zijn voetstuk hebben gerukt, door zijn slechte daden zo breed mogelijk uit te meten. Maar René van Stipriaan weigert te kiezen tussen ophemelen en debunken”, zo staat geschreven in het juryrapport over De Zwijger. De achtkoppige jury noemt het een „zeldzaam grondig en prettig geschreven boek, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft”. Van Stipriaan deed twintig jaar onderzoek naar het leven van Willem van Oranje.

De Libris Geschiedenis Prijs wordt elk jaar uitgereikt aan historische boeken die een breed publiek aanspreken en is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, honderd Libris-boekhandels, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, de VPRO, het Rijksmuseum in Amsterdam en dagblad Trouw.

