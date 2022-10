Hangbrug in India stort in met honderden mensen erop, tientallen doden

In de West-Indiase staat Gujarat is zondag een hangbrug ingestort, terwijl hij zeker vierhonderd mensen droeg. Zeker 68 mensen zijn vooralsnog om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters op basis van de landelijke autoriteiten. Reddingswerk is in volle gang, voornamelijk gericht op de honderden mensen die in het rivierwater zijn gevallen. De brug in de stad Morbi was pas net weer open, nadat hij wegens renovatiewerkzaamheden een half jaar niet begaanbaar was.

Op beelden is te zien dat mensen zich vastklampen aan de kabels van de ingestorte voetgangersbrug, terwijl tientallen mensen naar de oever van de rivier proberen te zwemmen. De oorzaak van het drama is nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk kon de constructie de hoeveelheid mensen op de 230 meterlange brug — die in de 19de eeuw werd gebouwd — niet aan.

Gujarat is de thuisstaat van de Indiase premier Narendra Modi, die er net op bezoek was. Op Twitter schrijft Modi „diep bedroefd” te zijn door de ramp. Aan nabestaanden van de slachtoffers beloofde de premier een financiële vergoeding. In Gujarat worden aan het einde van het jaar verkiezingen gehouden. De regeringstermijn van de partij van Modi loopt in februari volgend jaar ten einde.