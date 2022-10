ABN: looneis vakbond dreigt te leiden tot rode cijfers ziekenhuizen

De looneisen die vakbonden voor ziekenhuispersoneel op tafel hebben gelegd, dreigen - mits uitgevoerd - de cijfers van ziekenhuizen met meer dan 1 miljard euro in het rood te duwen. De geëiste loonstijging van 12,5 procent zou ziekenhuizen namelijk 2 miljard euro meer kosten, terwijl de bijbehorende inkomsten maar met 800 miljoen euro zouden stijgen. Dat schrijft ABN Amro maandag op basis van eigen becijferingen.

De FNV eiste eerder dat het loon van ziekenhuismedewerkers volgend jaar volledig mee stijgt met de inflatie. In de cao van universitaire ziekenhuizen is deze loonstijging voor 2023 al opgenomen, waardoor een tekort van 450 miljoen euro op de balans van ziekenhuizen al aanstaande is.

Lees ook: Kan de 12 procent looneis van FNV een loon-prijsspiraal veroorzaken? ‘De situatie is heel anders dan in de jaren 70’

Voor algemene ziekenhuizen worden deze maanden de cao-onderhandelingen met de vakbonden hervat. „Onze inzet is volledige prijscompensatie in de nieuwe cao, met een minimum van 100 euro en een hogere reiskostenvergoeding voor iedereen”, zei FNV-bestuurder Elise Merlijn eerder. Dat zou leiden tot een tekort van 750 miljoen euro voor algemene ziekenhuizen. Voor de gehele ziekenhuissector komen de rode cijfers dan uit op 1,2 miljard. Circa de helft van het totale budget wordt besteed aan personeel.

Personeelstekorten

Dat betekent niet dat volgens ABN Amro zomaar van de looneis moet worden afgezien. De ziekenhuissector kampt al tijden met ernstige personeelskrapte en de werkdruk wordt als te hoog ervaren. Een te magere financiële compensatie kan ertoe leiden dat nog meer zorgmedewerkers de sector verlaten. „De ziekenhuizen staan daarmee voor een duivels dilemma”, schrijft ABN Amro. „Enige opties zijn dat de ziekenhuizen een verliesjaar accepteren of dat ze hun kosten naar beneden brengen”.

Lees ook: Ziekenhuizen vrezen voor loongolf

Het accepteren van een verliesjaar is volgens de bank op de korte termijn wel te doen, maar op de langere termijn kan dit leiden tot het faillissement van ziekenhuizen. Ook stelt de bank dat de mogelijkheden om kosten te besparen of om de omzet te verhogen behoorlijk beperkt zijn. Marges zijn klein en de sector werkt met grote gebouwen - waardoor ook de gevolgen van de hogere energieprijzen flink gevoeld worden. Hoe deze impasse te doorbreken is, weet ABN Amro zelf ook niet precies. „Een echte oplossing lijkt niet voorhanden”, zo concludeert de bank somber.