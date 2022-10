Er is met stemmen gesjoemeld bij de NS Publieksprijs en wel dusdanig dat het prul dit jaar niet wordt uitgereikt. Alle vingers wijzen naar kandidaat Thierry Baudet omdat er mensen, die zelf van niets wisten, via hun mailadres op zijn rare wappie-boekje gestemd bleken te hebben. Maar wie zegt dat Thierry of hackende Harries uit zijn splinterpartijtje dat hebben gedaan? Ik durf dat niet te schrijven. Alleen al uit angst dat ik die Gideon van Meijeren met een draaiende camera aan mijn deur krijg. Gideon is dat lijzige slangenjong van Forum voor Democratie. Hij is zowel de rechter- als de linkerhand van Baudet. Gideon viel afgelopen week dat SBS-meisje lastig omdat zij iets gezegd had dat wel klopte, maar niet in de Dikke Van Dale bleek te staan. En dat had ze wel gezegd. Dus was ze een riooljournaliste. Gideon vond het stinken bij haar op de gang, terwijl hij qua vieze luchtjes toch wel wat gewend moet zijn. Het was zijn droeve wraak omdat hij eerder door het SBS-meisje ongenadig op zijn nummer was gezet. Tipje voor Gideon: Nooit te snel reageren. Wraak dient koud gegeten!

Of ik echt bang ben voor deze Gideonsbende? Natuurlijk niet. Het lijkt me wel gezellig als de kleine lispelaar op bezoek komt bij deze rioolcolumnist. Dan kan hij meteen kennismaken met mijn nieuwe beveiliger Glennis Grace. Toen ik in de krant las wat ze in die Jordanese Jumbo allemaal geflikt heeft, heb ik haar onmiddellijk gevraagd om mij te beveiligen. Vooral de techniek van dat ‘knietje’ beviel me. Als ze die tegen onze Gideon gebruikt, zingt hij geen toontje lager, maar juist nog hoger.

Ik ga me niet te lang met dit soort reptielen bezighouden. Er is meer aan de hand in de wereld. Bijvoorbeeld met Poetin, die zich in allerlei smerige bochten wringt, zodat hij binnenkort een vieze bom op de buren kan gooien. Over de vulling van die bom denkt hij nog even na. Hij kan kiezen uit nucleair, biologisch of gewoon zenuwgas. Ik vrees dat hij van alle drie genoeg in huis heeft. Weet niet of Gideon na het gooien van de vieze bom bij Vladimir langs durft te gaan om te zeggen dat het stinkt in de gang. Mag niet van Thierry.

Wie trouwens ook weer heerlijk op stoom is, is onze Sywert, die zich sinds kort weer schaamteloos een tennisarm twittert alsof er nooit iets gebeurd is. Of zijn Twitteraccount is door een paar grappenmakers gehackt. Dat laatste moet bijna wel. In zijn recente mededelingen is onze mondkapjesheld trouwens de goedheid zelve. Zo vroeg hij of we allemaal een klein bedragje wilden overmaken zodat de familie van een bij een verkeersongeluk omgekomen meisje kon rouwen. Ik heb niet gecontroleerd of het in de Tweet vermelde bankrekeningnummer op naam van Sywert stond. Ik vrees van wel. Of krijgen Bernd Damme en Camille van Gestel ook een beetje van de opbrengst?

Verder feliciteert hij de SP omdat die partij opkomt voor mensen die minder verdienen. Hij twittert het echt. Misschien moet die enge Gideon met zijn cameraatje ook maar eens bij hem langs. Niet om hem te ondervragen, maar om hem te begeleiden naar een ouderwets gekkenhuis. Klein spuitje en dan meetronen in een vriendelijke ambulance. Misschien mag Van Meijeren ook blijven. Of wie weet wil Elon Musk, nu hij zijn verse bedrijfje Twitter toch aan het opschonen is, hem eruit gooien? Domweg om hem te beschermen tegen zichzelf. Sywert is een zeer zwaar draaideurgeval.

Nog even terugkomend op die NS Publieksprijs: is het een idee om hem alsnog aan Thierry te geven, zodat het kind niet meer kan zeuren? En dat Sywert de prijs dan aan hem uitreikt. Bijvoorbeeld bij Eva Jinek. En dat we de bokaal insmeren met een flinke klodder secondelijm? Zodat de heren daar meedogenloos aan blijven plakken. In elk geval de hele uitzending en wat mij betreft de rest van hun aardse bestaan. Samen door het leven, vastgeplakt aan een zeer gemakkelijk manipuleerbare, volstrekt onbelangrijke literaire Mickey Mouseprijs. Ik word daar zo vrolijk van.

