Meer kwartaalwinst Air France-KLM

Ondanks de problemen op Schiphol en de hoge brandstofprijzen, heeft luchtvaartmaatschappij Air France-KLM in het derde kwartaal meer winst en meer omzet gehaald dan vorig jaar. De financiële resultaten waren zelfs beter dan in het derde kwartaal van 2019, vóór de coronacrisis die de luchtvaart hard heeft geraakt.

De Frans-Nederlandse groep maakte vrijdag de financiële cijfers bekend over het derde kwartaal. De zomer is de belangrijkste periode in de luchtvaart, omdat dan veel mensen met vliegvakantie gaan.

De operationele winst van KLM – voor aftrek van onder meer rente en belastingen – bedroeg dit kwartaal 443 miljoen euro en die van Air France 570 miljoen euro. Voor de gehele groep was de nettowinst 460 miljoen euro. In 2021 leed het bedrijf nog een kwartaalverlies van 193 miljoen euro. De groep schat dat het dit jaar zal afsluiten met een winst van meer dan 900 miljoen euro, niet ver onder de 1,14 miljard van 2019.

Air France, KLM en hun budgetmaatschappij Transavia vervoerden samen 25 miljoen passagiers. Dat was bijna 48 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet steeg nog sterker dan het aantal reizigers: bijna 78 procent naar 8,11 miljard euro. Volgens het bedrijf was de vraag naar vliegtickets niet alleen hoger, reizigers betaalden ook meer geld per ticket, onder meer voor luxere stoelen in de ‘economy plus’-klasse.

Chaos en stakingen

De groep had nog betere resultaten kunnen boeken, stelde de directie tijdens een persconferentie in Parijs, als deze zomer minder operationele problemen waren geweest op Schiphol. Ook de stakingen van personeel op de luchthavens in Parijs kostten Air France-KLM geld.

Samen is de groep 60 miljoen euro extra kwijt aan compensatie van gedupeerde reizigers; de helft van de compensatie, 30 miljoen, komt voor rekening van KLM. De Schipholchaos en de Parijse stakingen zorgden bovendien voor misgelopen inkomsten van 225 miljoen euro (KLM: 145 miljoen).

In de winter gelden nog steeds beperkingen op Schiphol. Zo wordt opnieuw een maximumaantal passagiers gehandhaafd; dat bepaalt Schiphol. KLM betreurt dat deze maatregel het aantal passagiers voor de luchtvaartmaatschappij gaat beperken. „Op deze manier ontstaat een uitzichtloze situatie, die al sinds mei voortduurt”, aldus KLM.

Rond maart zouden de tijdelijke beperkingen voorbij moeten zijn, maar dan hangt KLM vanaf november 2023 een structurele krimp van Schiphol boven het hoofd. Het kabinet wil het aantal vliegbewegingen vanaf de Amsterdamse luchthaven met 12 procent verminderen, naar 440.000 per jaar, om de geluidsoverlast terug te dringen. Marjan Rintel, president-directeur van KLM, zei vrijdag opnieuw dat KLM alternatieven heeft om minder lawaai te maken. Met nieuwe, stillere vliegtuigen denkt Rintel de overlast te beperken.

Air France-KLM verwacht in het vierde kwartaal ongeveer 85 procent van zijn capaciteit te gebruiken; eerder meldde de groep 85 tot 90 procent van het aantal stoelen te kunnen vullen.

Het luchtvaartconcern zag de brandstofkosten het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Het bedrijf was 2,3 miljard euro kwijt aan kerosine. Dat is circa drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Portugal

Tijdens de persconferentie in Parijs zei bestuursvoorzitter Ben Smith dat Air France-KLM geïnteresseerd is in het overnemen van aandelen in de Portugese maatschappij TAP. „Wij overwegen een samenwerking of een overname als de omstandigheden goed zijn.” TAP is onder meer interessant vanwege de verbindingen met Brazilië.