Mensen lijmen zich vast aan iconische kunstwerken en besmeuren schilderijen met tomatensoep en aardappelpuree, maar het klimaatnieuws was deze week ook zonder de acties van klimaatactivisten dramatisch genoeg. Wat alle landen van de wereld tot nu toe doen tegen klimaatverandering schiet „jammerlijk” tekort. Het is „woefully inadequate,” concludeerde het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (Unep) donderdag in mooi Engels.

Als regeringen niet sneller en harder ingrijpen, wordt de aarde eind deze eeuw 2,4 tot 2,8 graden warmer. Dat ligt ver boven wat landen in het akkoord van Parijs afspraken: maximaal 2 graden, indien mogelijk 1,5 graad. Om alsnog die afspraken na te komen moet de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd snel omlaag. Om een kans te maken op 2 graden met 30 procent in 2030, om 1,5 graad te halen met 45 procent. Het pad nu: 5 tot 10 procent.

De uitstoot van broeikasgassen mag even een deuk hebben gekregen toen we in het begin van de coronacrisis in een lockdown zaten, vorig jaar werden alweer recordhoeveelheden van CO 2 , methaan en lachgas gemeten, constateerde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) woensdag in een zorgelijk rapport. Vooral de concentratie van methaan steeg uitzonderlijk sterk. Waarom is niet duidelijk. Net als Unep pleit WMO voor een snelle systeemverandering van de samenleving: van onze energie, ons vervoer, hoe we bouwen, wonen, eten en producten maken. Actie!

Er zijn grote verschillentussen landen, blijkt uit het VN-rapport. En tussen beloftes en daden. De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Japan liggen beter op koers om hun uitstoot af te bouwen dan bijvoorbeeld China en India. Maar voor alle landen is de opgave nog groot.

De grote vraag is nu niet alleen of landen snel in actie komen. Maar ook of de energiecrisis die Poetin ontketende een stap terug is of juist vooruit. Het kabinet zette de kolencentrales harder aan (meer uitstoot). Tegelijk zorgen de hoge energieprijzen voor minder energieverbruik (minder uitstoot). En voor een snellere overstap naar duurzame energie: zonnepanelen zijn niet aan te slepen (minder uitstoot).

Eén organisatie kwam deze week met een positievere analyse. De Russische invasie in Oekraïne kan een historisch keerpunt naar een schoner energiesysteem zijn, denkt het Internationaal Energie Agentschap. Hernieuwbare energie en kernenergie krijgen een impuls door de Russische gasoorlog. Rond 2025 piekt de uitstoot door energie denkt het IEA, een intergouvernmentele organisatie van vooral westerse landen. Daarna zal het gebruik van fossiele brandstoffen gestaag dalen. Nog steeds niet genoeg om de opwarming van de aarde onder de 2,5 graden te brengen overigens.

Ook bij het Nederlandse kabinet zit er vooralsnog een gat tussen beloftes en daden. De plannen van Rutte IV zijn ambitieus maar nog niet concreet genoeg, oordeelde de Raad van State op Prinsjesdag. Nou kan je zeggen: het regeerakkoord moet nog landen, doe even rustig. Maar ook dan is het onwaarschijnlijk dat het kabinet zijn ambitieuze doelen (55 tot 60 procent minder uitstoot in 2030) gaat halen, schreef klimaatplanbureau PBL vorig jaar over het regeerakkoord. De kans zou groter zijn als het kabinet minder op subsidies zou leunen en meer op regels, normen en beprijzing van vervuiling, aldus het PBL. Zo’n harde norm werd deze week afgesproken in de EU: vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s geen CO 2 meer uitstoten. Dat werkt als een trein: harde normen zorgen voor minder uitstoot én voor meer innovatie, concludeerden onderzoekers van PBL en Tilburg University onlangs. Voor de overheid gratis en voor niks.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

