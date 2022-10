Goslar (93) voelde de plicht om het verhaal van Anne Frank verder te vertellen

„Hanneli Goslar, of Lies, zoals ze op school genoemd wordt, is een beetje een eigenaardig kind,” schreef Anne Frank in haar dagboek over haar beste vriendin Hanneli. ‘Hanneli’ is Hannah Pick-Goslar. Zij overleed vrijdag op 93-jarige leeftijd in Jeruzalem. Goslar was van grote betekenis voor de geschiedschrijving over Anne Frank.

De beste vriendin van Anne Frank: Goslar voelde de plicht om het verhaal van Anne verder te vertellen, omdat zij de oorlog overleefde en Anne niet. Ze wilde dat men wist wat er met haar en Anne gebeurde vanaf het moment dat het dagboek stopt. Tot haar overlijden was Goslar nauw betrokken bij de Anne Frank Stichting, die altijd „een beroep op haar konden doen”.

Anne en Goslar speelden als kinderen veel met elkaar. Aan de stichting vertelde Goslar dat haar moeder Anne goed beschreef. Die zei: ‘God weet alles, maar Anne weet het beter’. Dankzij de getuigenissen van Goslar is veel bekend over Annes leven.

In interviews met Goslar ging het vaak over haar vriendschap met Anne Frank, maar zelden over haarzelf. Het levensverhaal van Goslar is minstens zo aangrijpend als tragisch. Ze werd geboren op 12 november 1928 in Berlin-Tiergarten. Na de machtsovername van de nazi’s in Duitsland in 1933, emigreerde ze, toen vier jaar oud, met haar familie via Engeland naar Nederland. Daar kwam ze in een driekamerappartement aan het Merwedeplein in Amsterdam te wonen. Naast de familie Frank.

Ze groeide op met haar vader Hans, moeder Ruth en jongere zusje Gabi in een religieus joods gezin. De meisjes kregen religieus-joods onderwijs, gingen op zaterdag naar de synagoge en leerden op woensdagmiddag en zondagochtend Hebreeuws. Hoewel Anne een minder religieuze opvoeding genoot, werden de twee vriendinnen. Ze gingen samen naar de kleuterschool, de lagere school en het Joods Lyceum.

In vergelijking tot Anne was Goslar verlegen, braaf en stil. Waar Anne graag in het middelpunt van de belangstelling stond, bleef zij op de achtergrond. In 1942 schrijft Anne in haar dagboek dat ze Goslar waardeert om haar „openlijke opinie”.

Het leven van Goslar is tot de Duitse inval in 1940 „heel idyllisch”. In de vele interviews die ze in haar leven gaf, praat ze met een sterk Duits accent over de jaren die daarna volgden. Goslar, vaak verzorgd gekleed in een nette blouse met op haar hoofd een klein hoedje, praatte opvallend nuchter over de oorlogsjaren.

Als Goslar dertien jaar oud is, overlijdt haar moeder op 41-jarige leeftijd in het kraambed. Het is 1942, in datzelfde jaar begonnen de nazi’s in Nederland met het deporteren van Joden naar concentratiekampen. Geruime tijd ontkwam de familie Goslar aan deportatie, dankzij een oom in Zwitserland, die een Paraguayaans paspoort voor haar, haar vader en zusje wist te regelen. Toch werden zij in de zomer van 1943 opgepakt en vervoerd naar doorgangskamp Westerbork in Drenthe, waar Goslar in het weeshuis toiletten schoonmaakt. Een half jaar later werden de drie overgebracht naar Bergen-Belsen in Duitsland. Daar ziet Goslar Anne voor het eerst in jaren weer. Het wordt tevens de laatste keer dat de twee elkaar zien. Anne overlijdt in Bergen-Belsen. Ook Goslars vader overlijdt in het kamp. Van de familie Goslar overleven alleen zij en haar zusje de concentratiekampen.

‘Mijn antwoord op Hitler’

Twee jaar na de bevrijding emigreerde Goslar naar het toenmalig Palestina (nu Israël), waar ze in een jeugddorp woonde en een opleiding tot verpleegster volgde. Daar trouwde ze in de jaren vijftig met Walter Pick en samen kregen ze drie kinderen. Goslar laat elf kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen na. Haar grote familie noemde ze tegenover de Anne Frank Stichting haar „antwoord op Hitler”.

In 2021 verscheen een film over het leven van Goslar in de Tweede Wereldoorlog, een verfilming van het in 1997 gepubliceerde boek dat dezelfde titel draagt: Mijn beste vriendin Anne Frank.

Goslar wordt begraven in Jeruzalem.

