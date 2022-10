In de zestien jaar van zijn bestaan heeft Twitter altijd getobd met de vraag hoe het winstgevend kan zijn en blijven. Tegen die achtergrond is het opmerkelijk dat Elon Musk, geholpen door een aantal grote investeerders, het enorme bedrag heeft neergeteld van 44 miljard dollar (43,84 miljard euro) om het socialemediaplatform te kunnen overnemen.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Hoewel hij de rijkste man ter wereld heet te zijn, vond hij die overnamesom blijkbaar zelf ook wel erg hoog, want kort nadat hij zijn bod had gedaan kreeg hij koude voeten en probeerde hij er nog onder uit te komen. Maar ook dáár kwam hij weer op terug en hij zette de zaak door, zodat hij zich nu in zijn Twitter-profiel Chief Twit kan noemen.

Musk heeft er geen twijfel over laten bestaan dat hij van plan is om Twitter ingrijpend te gaan verbouwen. Dat hij meteen nadat de koop was beklonken de top van het bedrijf de laan heeft uitgestuurd, is daarvan slechts het begin.

Lees ook: Ruzie, rechtszaken en een wasbak: hoe Musk alsnog Twitter kocht

Met zijn tomeloze energie, durf en ondernemingslust heeft Musk bewezen tot veel in staat te zijn – en daar kan Twitter van profiteren. Met Tesla heeft Musk een doorbraak voor het elektrische rijden geforceerd, met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft hij zelfs bewondering van de NASA afgedwongen en het ambitieuze satellietsysteem Starlink brengt broodnodig internet tot in de loopgraven van het Oekraïense leger.

Met sociale media heeft Musk ook veel ervaring, maar dan vooral als gebruiker – en wel één van het impulsieve en soms agressieve soort. Of hij ook uit de voeten kan met de complexe politieke en morele vraagstukken waar mediabedrijven als Twitter, Meta en Google voortdurend mee te maken hebben, moet nog blijken.

Een sociaal medium is geen auto, die als hij eenmaal ontworpen, geproduceerd en verkocht is, alleen nog maar zo af en toe naar de garage moet, zei een oud-Twitter-medewerker vrijdag in reactie op de overname. Een bedrijf als Twitter is een levend organisme, dat permanent aandacht en onderhoud nodig heeft – van technici en van mensen die lastige inhoudelijke afwegingen kunnen maken. En het vergt verantwoordelijkheidsbesef bij de baas.

Sociale media moeten zich voortdurend verdedigen tegen aanvallen op hun systeem, en tegen mensen en organisaties die er misbruik van willen maken. Op Twitter worden door de 240 miljoen gebruikers allerlei interessante, spannende en vrolijke berichten uitgewisseld. Maar als het bedrijf de gestage stroom van berichten niet met menselijke en technische middelen zou modereren, dan zou haatzaaierij, intimidatie en verspreiding van desinformatie vrij spel hebben.

Musk en een groot deel van de Republikeinen in de Verenigde Staten beschouwen de zeef die sociale netwerken hanteren om hun platformen leefbaar te houden als censuur. Vooral rechtse tweets en twitteraars zouden er onder lijden. Dit voorjaar, toen Musk zijn belangstelling voor Twitter net had laten blijken, benadrukte hij al dat hij ervoor wilde zorgen dat op het platform alles gezegd kan worden dat niet in strijd is met de wet. En dat Twitter veel terughoudender moet zijn met het verwijderen van berichten en het verbannen van gebruikers die, zoals de Amerikaanse oud-president Trump, aanzetten tot geweld of andere huisregels schenden.

Met de tweet ‘the bird is freed’, de vogel is bevrijd, kondigde Musk vrijdag aan dat de overname rond was. Maar dat het stoppen met moderatie leidt tot vrijheid, en moderatie gelijk staat aan censuur, is een pijnlijk misverstand. Het gaat erom op sociale media een omgeving te creëren waar mensen de vrijheid hebben zich te uiten en in discussie te gaan, zonder dat ze daarbij de veiligheid van anderen en de samenleving schaden.

Lees ook: Hoe zal Musk zijn politieke macht gaan gebruiken?

Hoe vrij Musk zélf eigenlijk is als eigenaar van Twitter, is nog maar de vraag. Het is goed voorstelbaar dat zijn eigen zakelijke belangen in botsing kunnen komen met de belangen van Twitter. In China bijvoorbeeld. Dat land legt graag strenge beperkingen op aan sociale media, beperkingen die vele malen verder gaan dan wat Musk in de Verenigde Staten beschouwt als censuur. In China staan belangrijke fabrieken van Tesla, het land is een belangrijke markt voor dat bedrijf. Als de Chinese leiders zich storen aan bepaalde informatie die op Twitter over China wordt verspreid, kunnen ze Musk met bijvoorbeeld dreigementen van nationalisatie in een kwetsbare positie dringen. Voor het blauwe vogeltje, en iedereen die Twitter als open en vrij platform wil gebruiken, is dat een beangstigend vooruitzicht.

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven