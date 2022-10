Aanval op man van Nancy Pelosi onderstreept de agressieve retoriek tegen vrouwelijke politici

„Waar is Nancy?” De man die vrijdag in San Francisco de 82-jarige Paul Pelosi in diens huis aanviel met een hamer, had het eigenlijk op mevrouw Pelosi gemunt. Dat is wat verschillende Amerikaanse media van politiebronnen hebben gehoord. En dat maakt van een gewelddadige inbraak een politieke aanslag. Nancy Pelosi is een van de machtigste vrouwen van de Verenigde Staten, een van de leiders van de Democratische Partij, Speaker of the House. Ze is ook (of: daarom) de favoriete demon van de Republikeinen.

Nog deze maand analyseerde nieuwssite The Daily Beast dat Pelosi in twaalf officiële aanvalsspotjes van de Republikeinse Partij voorkomt, president Joe Biden in acht. De voornaamste politieke fundraisingorganisatie voor de Republikeinen, de Congressional Leadership Fund (CLF), viel Pelosi in september in drieëntwintig spotjes aan, Biden in zestien. In het artikel werd een woordvoerder van de CLF aangehaald, die Pelosi omschreef als een „hoorn des overvloeds” voor de Republikeinen. „Ze is algemeen bekend en algemeen gehaat onder onze kiezers.”

Vrouwen agressiever bejegend

Wie weleens een verkiezingsbijeenkomst van oud-president Donald Trump bezoekt, kan het niet ontgaan: vrouwelijke tegenstanders worden agressiever bejegend dan mannelijke. Als de naam ‘Joe Biden’ valt, lopen Trumps zinnen gewoon door. Als hij de naam van Hillary Clinton, de voormalige Democratische presidentskandidaat, noemt, of die van Nancy Pelosi, dan laat hij een pauze vallen waarin de zaal kan gaan loeien van verontwaardiging. Op Amazon worden stickers verkocht (4,95 dollar) met een karikaturale afbeelding van Pelosi en de tekst ‘De boze heks van Washington’, of een andere met ‘boze socialistische heks van links’.

Het heks-thema is veelgebruikt tegen vrouwelijke politici, en niet alleen in de VS. In Nederland worden de D66-politici Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren routineus uitgemaakt voor of afgebeeld als heks. In de VS komen die retorische aanvallen terecht in een giftig klimaat waarin de ene partij de andere uitmaakt voor aartsvijand van het land, en vice versa. En een land waar politiek geweld als een rode draad door de geschiedenis loopt: drie presidenten vermoord, talloze aanslagen op politici. Alleen al in dit verkiezingsjaar zijn politici van beide partijen met de dood bedreigd, gestalkt, aangevallen met een mes. Eerder dit jaar werd een man met een vuurwapen aangehouden in de buurt van het huis van rechter Brett Kavanaugh van het Supreme Court.

Lees ook: ‘Trump is het middelpunt van het verhaal van wat op 6 januari gebeurde’

Samenzweringstheorieën

De uitlatingen op sociale media van de 42-jarige verdachte van de aanval op het huis van de Pelosi’s zijn doordrenkt met samenzweringstheorieën over corona en de bestorming van het Capitool door Trump-fans, op 6 januari 2021. CNN vond op zijn Facebook-pagina video’s van Mike Lindell, kussenverkoper en een van de bekendste Trump-aanhangers. De video’s gingen allemaal over hoe de verkiezingen van 2020 Trump zijn ontstolen.

Ook hierbij speelt Nancy Pelosi een hoofdrol in de fantasie van (extreem-)rechts. Ze wordt zowel beschuldigd van het orkestreren of op z’n minst toelaten van de bestorming, als van het oneerlijk beschuldigen van Trump, via de parlementaire onderzoekscommissie. Bij de bestorming zochten Trump-aanhangers Pelosi doelbewust op in het Capitool. In juli werd een vrouw tot zestig dagen cel veroordeeld, onder meer omdat ze, op een video die ze zelf had opgenomen in het Capitool, had gezegd dat ze op zoek was naar Pelosi „om haar door haar klotehersens te schieten”.

Retorische aanvallen

In de afgelopen 24 uur hebben veel Republikeinse politici hun medeleven aan Pelosi en haar man betuigd. En intussen gingen de retorische aanvallen op haar persoon onverminderd voort. In Ohio hamerden drie Republikeinse kandidaten op de noodzaak om „Nancy Pelosi te ontslaan”. Gouverneur Glenn Youngkin van Virginia nam in zijn toespraak een ‘grapje’ op over Pelosi. „We hebben genoeg van Abigail Spanberger”, zei hij, verwijzend naar een Democratische afgevaardigde uit Virginia. „Genoeg van Joe Biden en ge.. ik onderbreek mezelf hier eventjes. Er was een inbraak bij de man van speaker Pelosi, hij werd aangevallen. Er is natuurlijk nergens ruimte voor geweld, maar we zullen haar terugsturen naar haar man. In Californië. Dat is wat we gaan doen.”

Paul Pelosi ligt in het ziekenhuis met hoofdletsel en zou volgens de berichten afstevenen op „volledig herstel”.