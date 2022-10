Wel of niet sporten als je verkouden bent?

Het is de tijd van het jaar dat mensen massaal snotteren en snuiten. Dan dringt de vraag zich op of het een goed idee is om te gaan sporten als je snipverkouden bent, of juist niet.

Personal trainer Anoek de Voogd uit Uithoorn wijst op de zogenaamde nek-check. Heb je klachten bóven de nek, zoals neusverkoudheid, hoofdpijn of keelpijn, dan kun je sporten, als je daar zin in hebt. De Voogd: „Maar de disclaimer is tegenwoordig natuurlijk: als je corona hebt, blijf je sowieso thuis.”

Wanneer mensen snotterend bij haar komen, past ze wel de intensiteit van hun training aan. „Het is op zo’n moment geen goed idee om een volgende stap in de opbouw te maken, of om mensen tot het uiterste te pushen. Maar een training met een lagere intensiteit kan op zo’n moment prima.”

Heel anders is het wanneer je ook klachten onder de nek hebt, zoals koorts, onverklaarbare spierpijn of een stevige hoest. Met die klachten is het onverstandig om te gaan sporten. De Voogd: „Je lijf heeft dan al zijn energie nodig voor herstel. In uitzonderlijke gevallen kan sporten met koorts zelf leiden tot een ontsteking van de hartspier.”

Dat je de koorts er door te sporten uit zou kunnen zweten is dan ook een fabeltje, zegt De Voogd. „En ook nadat de koorts gezakt is, is het verstandig nog een aantal dagen rust te houden, voordat je de trainingen weer voorzichtig oppakt. Begin niet waar je geëindigd bent voordat je ziek werd, maar doe een paar stapjes terug en bouw het weer op.”