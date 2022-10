Wat dementie doet met iemand

In Mistlicht kijkt de Vlaamse journalist Sven Speybrouck naar een foto van zijn moeder. Het is een wazig beeld, „omdat zij dat toen ook was”. In die periode werd duidelijk dat ze dementie had, intussen is ze overleden. Hoewel Speybrouck heeft gezien wat het met zijn moeder heeft gedaan, heeft hij deze ziekte nooit helemaal begrepen, zegt hij. Ergens in de mist in haar hoofd zijn moeder en zoon elkaar kwijtgeraakt. Nu is de foto het startpunt voor zijn zoektocht naar wat dementie met een mens doet. Hij praat met dementerenden, met mensen die hen verzorgen en met experts. Maar hij begint bij zijn twee broers, met wie hij in de eerste aflevering een mooi gesprek heeft, bijzonder om als luisteraar te mogen horen.

Mistlicht: over mensen met dementie Dementie 3 afl. van 35 min. Radio 1 België