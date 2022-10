Ook ik heb bij de NS Publieksprijs gestemd op het boek van Baudet. Deels uit balorigheid, deels uit oprechte overtuiging. Zijn winst zou een groteske lachspiegel zijn voor wat er allemaal niet deugt aan deze prijs. Literaire prijzen zijn bedoeld om boeken onder de aandacht te brengen die anders onvoldoende opgemerkt zouden blijven. Om dan zes boeken in de etalage te zetten die stuk voor stuk al onverbiddelijke bestsellers waren, getuigt niet van de meest ambitieuze agenda.

De CPNB (Collectieve Propaganda van Nederlandse Bestsellers) gedraagt zich wat gemakzuchtig. Het geeft domweg een extra zwiep aan een vliegwiel dat toch al tolde als een cirkelzaag. De NS Publieksprijs bevordert maar één ding: de onstuitbare groei van de bestsellercultuur, waarin een miniem percentage van alle titels het overgrote aandeel bezit van de markt. We kopen wat op de top10-tafels ligt, en zo blijft de kloof toenemen.

Van prijzen en andere leesbevorderaars verwacht je op z’n minst een aarzelende poging om daar wat tegenwicht aan te bieden. De CPNB kiest voor het omgekeerde. Sinds 2012 bekroont het bijvoorbeeld bestsellers met goud, platina en diamant, naar rato van verkoopcijfers. In plaats van geld en aandacht te investeren in een alternatief voor het heersende marktmechanisme, haakt de boekenstichting jubelend aan bij de polonaise.

Die luiheid zag je ook bij de laatste Kinderboekenweek. Die had als thema ‘gi-ga-groen’. Onvermijdelijk kwam er dus een samenwerking met het bekendste boegbeeld van gezondheid en duurzaamheid: McDonald’s. Bij hun Happy Meal schonk de CPNB kinderen zomaar… een bibliotheekpas. Bravo, wat genereus! Alleen: dat lidmaatschap was altijd al gratis.

Naast zulke gemakzucht, had een overwinning van Baudet nog iets tekenends kunnen blootleggen. De prijs draait meestal rond de vraag welke publieksbekendheid het beste in staat is om zijn achterban te mobiliseren. Dingt er een voetbalboek mee, dan wint dit na een oproepje aan tafel bij Johan Derksen.

Aantallen gaan boven inhoud, personen boven werken, soundbites boven poëzie, ophef boven inzicht, beeldvorming boven alles. Forum kon gedijen dankzij die mediacultuur. De populariteitsprijs die daarin mee wil waaien, verdient een populist als winnaar. Intussen stopt de Grote Poëzieprijs: geen sponsor meer. De Boekenbon Literatuurprijs: uitgereikt op een achternamiddag tijdens een radioprogramma. De Biesheuvelprijs: moet ieder jaar het prijzengeld bij elkaar schrapen met crowdfunding. Tientallen initiatieven proberen, spartelend, een brede literaire cultuur in leven te houden.

Hopelijk is er nu een einde gekomen aan de NS Publieksprijs. Met de vrijgekomen middelen en zendtijd moet het mogelijk zijn om wat van die spartelaars een boei toe te werpen, en er alsnog een welverdiende winnaar is: de lezer.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.