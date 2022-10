Vrij en toch levenslang

Introducing: Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lord Deze podcast luister je ook in onze app

De tweelingbroers Jay en Peter Flores waren 7 jaar toen ze voor het eerst drugs dealden in Chicago. In de jaren 90 behoorden ze tot de belangrijkste dealers van drugsbaron ‘El Chapo’ (Joaquín Guzmán) – ze zouden meer dan 30 ton cocaïne voor hem hebben verkocht en zo meer dan 1 miljard dollar hebben binnengebracht bij zijn kartel. De broers zaten veertien jaar in de gevangenis en hielpen uiteindelijk de overheid om El Chapo in te rekenen. Nu vertellen ze in Surviving El Chapo: The Twins who brought down a Drug Lord voor het eerst hun verhaal. Hiphop-artiest Curtis Jackson, beter bekend als 50 Cent, produceerde de podcast en kreeg de broers aan het praten. Dit wil je niet missen.

Surviving El Chapo: The Twins who brought down a Drug Lord, 4 afl. van 45 min, iHeartPodcasts.