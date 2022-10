De jam is jammerlijk mislukt, volgend jaar een nieuwe poging

Stond ik die zonnige oktoberochtend verlekkerd in de tuin naar de rozenstruiken te kijken die vol rozenbottels hingen, in gedachten noterend dat ik een mooi recept moest zoeken, kwam daar een half uur later Janneke voorbij in NRC met een recept voor rozenbotteljam. Hoe heerlijk!

Een week later haal ik een kilo blozende bottels uit de vriezer en doe ze, hup, samen met de appels en rozemarijn de pan in. Laag vuur, check, dan kan ik alvast de roerzeef gaan opsnorren. Veel verder met het recept kom ik helaas niet, want een telefoontje brengt ons gezin van ons à propos. Als ik de aangebrande lucht ruik, kom ik weer bij mijn positieven. De overgebleven bruikbare rozenbottels ziet u op de foto. Sommige dingen hoor je niet in één keer goed te doen, dat maakt koken eigenlijk ook maar saai – een ongeschreven regel. Het recept heeft wel een mooi plaatsje in mijn verzameling gevonden, voor de mooie rozenbottels van volgend jaar.

