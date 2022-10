Tientallen doden door noodweer in de Filippijnen

Overstromingen vanwege noodweer en aardverschuivingen in de Filippijnen hebben aan 31 mensen het leven gekost. Reddingswerkers zoeken met rubberboten naar vermiste inwoners. Bijna vijfduizend mensen werden geëvacueerd, zo melden de lokale autoriteiten volgens internationale persbureaus vrijdag. De tropische storm, Nalgae genaamd, teistert vooral de zuidelijke Filippijnen.

In de nacht van donderdag op vrijdag begonnen de overstromingen, waardoor modderstromen, rotsen en ontwortelde bomen op de plattelandsgemeenschappen rond de stad Cotabato afstevenden, op het eiland Mindanao. Veel inwoners werden verrast door het snel stijgende water. Er waren voorbereidingen getroffen voor de storm, „maar helaas viel er meer regen dan verwacht”, zei Naguib Sinarimbo, minister van Binnenlandse Zaken van de autonome regio Bangsamoro. Er worden opvangplekken opgezet voor ontheemden.

De storm, met windsnelheden van 75 kilometer per uur, zorgde ook voor veel geannuleerde vluchten. Dat terwijl duizenden mensen deze dagen naar hun geboorteplaats afreizen voor Allerzielen. Door de aanhoudende zware regenval zouden zaterdag en zondag nog meer overstromingen zich kunnen voordoen in het gebied. In de Filippijnen komen tientallen zware stormen per jaar voor, met vaak aardverschuivingen en overstromingen tot gevolg. Dit keer heeft het water gebieden bereikt die bij eerdere overstromingen gespaard bleven.