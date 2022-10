Waarom kan de levensmiddelenindustrie de neiging maar niet onderdrukken om alles dat los van elkaar lekker is, samen te smelten tot iets dat alleen maar teleurstelling opwekt? Tegen beter weten in kochten we de pizza-bitterballen van Dr. Oetker. Je kon nog denken dat het de schuld van de oven was dat de korst slap bleef. Maar hij móest in de oven of airfryer, absoluut niet in de frituur. Toch maar door de zure appel, of de kleffe bal heen bijten. Om na één hap van de salami-arme papvulling te bedenken dat we voor 4,69 bijna naar het café kunnen om ons snackverdriet weg te eten met échte bitterballen.

