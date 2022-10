Bordspel Aquatica: simpele regels en veel hulpjes onderwater

‘Verzamel grondstoffen, ontwikkel je rijk en scoor punten”, staat in de handleiding van bordspel Aquatica. Gaap. Dat deden we allemaal al eens eerder, in andere spellen. Maar in de doos lijkt er wat te ontbreken. Waar zijn de plastic kubusjes verstopt? Waar zijn de onvermijdelijke houten blokjes die erts, hout of goud verbeelden?

Ze zitten er niet in! Grondstoffen bestaan in Aquatica niet als fysieke objecten. Alles draait om kaarten. Daarmee kun je, nu, meteen, op dit moment, grondstoffen genereren. En als je die niet direct uitgeeft, gaan ze verloren. Dat gebrek aan boekhouding maakt Aquatica een verademend soepel spel. Gehaaide spelers kunnen hier hun slag slaan en sneller dan de rest een route naar de overwinning vinden. Het voordeel is dat Aquatica geen gat in je avond slaat: binnen een uur is een potje beklonken. Dat is zeker in dit genre (‘bouw een koninkrijk!’) een zeldzaamheid. En ook het budget blijft gespaard: Aquatica kost onder de 50 euro.

Simpele regels helpen de vaart erin te houden. Er zijn maar twee soorten kaarten in Aquatica. Elke beurt speel je één karakterkaart uit een startset van zes. Zo kan je met het Meermenslegioen locaties veroveren, de Zeeheer kan locaties opkopen en met de vierarmige Agent van het Blauwe Water rekruteer je nieuwe karakterkaarten. Al snel in het spel breid je die cast aan onderwaterhulpjes uit. Maar nergens wordt de keuze verlammend.

De andere kaarten bestaan uit locaties waarmee je punten kan binnenhengelen. Maar dat kan pas als je een locatie volledig hebt verkend. Dat betekent: de diepzee in! Je plaatst locaties die je koopt of verovert in een sleufje van een spelbord van dubbellaags karton. De kaart kan steeds dieper het bord in worden geschoven. Met elk stapje verdien je een bonus: wat goud, veroveringspunten. En als je aan het einde van het kaartje bent, kunnen de punten worden binnengehaald. Het schuiven voelt goed – het enige nadeel is dat je de prachtige schemerblauwe onderwaterwereld van Aquatica ermee verbergt.

Voor wie toe is aan een volgende stap, biedt Aquatica een geavanceerde spelmodus. Daarin krijgt elke speler een koningskaart met unieke kracht. Thuis vinden we die nog niet nodig – we eindigen voortdurend nek-aan-nek. Door het snelle verloop is het dan verleidelijk voor een revanche te gaan. Nog een potje?

Aquatica, 1-4 spelers, €43,- ●●●●●

