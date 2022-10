Ridouan Taghi in zaak rond neef Youssef: ‘Ik heb een spel gespeeld’

Gefrustreerd? „Néé, ik ben niet gefrustreerd”, zegt Ridouan Taghi vrijdagmiddag in de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp. Hij is in ‘de Bunker’ voor een getuigenverhoor in het onderzoek naar zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi. Youssef Taghi wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die samen met Ridouan moord- en ontsnappingsplannen zou hebben beraamd en zou hebben gehandeld in drugs.

Ridouan Taghi heeft onlangs een schriftelijke verklaring opgesteld die door zijn advocaten aan de rechtbank is gestuurd. Het is enigszins ongebruikelijk, maar de rechtbank gebruikt het schriftelijke stuk als een gids voor het verhoor dat om meerdere redenen gevoelig ligt. Ridouan Taghi weet niet of hij in deze zaak wordt vervolgd en kan zich daarom op zijn verschoningsrecht beroepen. Hij mag weigeren antwoord te geven op vragen van de rechter.

In het dossier van de strafzaak komen ook zoons, zussen en ooms en tantes voor, van wie niet bekend is of zij als verdachte kunnen worden aangemerkt. Daarom maakt Taghi duidelijk dat hij wel vragen wil beantwoorden, maar zich als getuige ook op zijn verschoningsrecht zal beroepen als hij anderen kan belasten. En dat zijn stem niet mag worden opgenomen om te voorkomen dat anderen die gebruiken om er, in de woorden van Taghi: „een liedje mee te maken”.

Lees ook: over de arrestatie van Youssef Taghi

Zo wordt bij de feitelijke start van de inhoudelijke strafzaak tegen de afwezige Youssef Taghi duidelijk dat het hier gaat om een hele gevoelige familiekwestie. De advocaat van Youssef heeft alle verzoeken voor nader onderzoek ingetrokken. Waarom is onduidelijk, maar gezien de inhoud van het dossier is het alles behalve ondenkbaar dat hierbij de rol van andere familieleden aan de orde zou kunnen komen.

Een monster

Voordat Taghi mag beginnen, moet hij de eed of de belofte afleggen. Omdat hij religieus is, legt hij de eed af. „Ik getuig dat er geen andere god bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar is”, zegt Taghi met zijn handen in de lucht. „Zo ware god almachtig.” Na deze inleiding komt hij in gesprek met de rechtbankvoorzitter vrij snel tot de kern van zijn verklaring, die twee hoofdargumenten beslaat.

Volgens Ridouan Taghi wordt hij al sinds zijn arrestatie zeer ernstig in zijn rechten beperkt. Bovendien wordt hij naar zijn eigen zeggen door gelekte berichten aan de media neergezet als „een monster”. Taghi is dan ook niet verrast door de verklaring van zijn neef Youssef dat hij niet uit vrije wil informatie van zijn gedetineerde neef heeft doorgespeeld naar de buitenwereld. „Ik kan me wel voorstellen dat Youssef druk heeft ervaren. Als ik alles geloof wat er over mij in de media wordt verteld, word ik ook bang.”

Over de communicatie tussen de neven Taghi die vorig jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is opgenomen, is Ridouan Taghi helder: „Zonder geweld ontsnappen is niet strafbaar”, zegt hij. „Er bestaat denk ik geen enkele gevangene die daar niet over fantaseert. Maar er is niks gepland, uitgevoerd, of gedaan.” Maar als u het dan met Youssef heeft over plan a, b of c, vraagt de voorzitter. „Dan klinkt dat heel concreet.” Dat is niet zo, zegt Taghi. Het is allemaal spel.”

Een spel dat volgens Taghi draait om het misleiden en uit de tent lokken van het Openbaar Ministerie. „Ze beperken mijn rechten en luisteren mij al af sinds ik vastzit en lekken dat naar de media. Ik heb expres misinformatie verspreid om dat aan te tonen.” Dat was onderdeel van het spel, aldus Taghi. “Mijn rechten worden geschonden en de wetten gelden niet voor mij.”

Het spijt hem dat Youssef daar slachtoffer van is geworden. „Youssef is een aardige, naïeve jongen die niets met criminaliteit te maken heeft. Hij is onschuldig. Ik heb hem gevraagd als media-advocaat maar voel nu dat door mij zijn leven is verwoest. Youssef hoort bij zijn kinderen te zijn.”

De meeste vragen over de concrete berichten tussen Ridouan en Youssef waarin woorden vallen als „navy seals” en „echte actie” doet Taghi af als een spel of wil hij niet beantwoorden. „Ik begrijp uw vragen heel goed”, zegt Taghi op een gegeven moment tegen de voorzitter. Met haar vaststelling dat „de antwoorden soms heel onbevredigend zijn”, kan Taghi wel leven. „Dat is dan zo.”

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Youssef Taghi gaat in december verder. Volgens zijn advocaat zal hij er dan bij zijn en is Youssef bereid om vragen te beantwoorden.