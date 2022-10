Red Bull accepteert straf voor te hoge uitgaven, geen gevolgen voor titel Verstappen

Max Verstappens Formule 1-team Red Bull Racing krijgt straf omdat het in 2021 meer geld heeft uitgegeven dan toegestaan, maar de Nederlander behoudt de wereldtitel die hij dat jaar won. Autosportbond FIA en Red Bull maakten vrijdag bekend dat ze een akkoord hebben gesloten, waarin Red Bull toegeeft het budgetplafond van 145 miljoen dollar te hebben overschreden. Met de overeenkomst voorkomen de twee partijen een slepende arbitragezaak. Ze zetten ook een belangrijk precedent voor de sport, waar de afgelopen weken het nodige tumult heerste over de kostenoverschrijding.

Als onderdeel van de deal erkent Red Bull niet alleen de overtreding; het accepteert ook de straf die het van de FIA krijgt opgelegd. Het Oostenrijks-Britse team moet een boete betalen van zeven miljoen dollar. Daarnaast mag het komend jaar tien procent minder vaak gebruik maken van de windtunnel en computersimulaties om nieuwe onderdelen te testen. Die maatregel zou andere teams de gelegenheid kunnen bieden om sneller het gat te dichten met Red Bull, dat dit seizoen zonder veel moeite de coureurs- en constructeurskampioenschappen won.

Red Bull gaf vrijdag toe dat het vorig jaar 1,8 miljoen dollar boven de begrotingslimiet zat. Dat was een paar weken nadat de eerste geruchten over de overschrijding begonnen rond te zingen. Het team ontkende. Kort nadat Verstappen begin oktober in Japan voor de tweede keer kampioen was geworden, bevestigde de FIA echter dat bij het napluizen van Red Bulls jaarrekening inderdaad een overtreding was geconstateerd.

Met die ontdekking belandden Red Bull én de Formule 1 op onontgonnen terrein. 2021 was het eerste jaar van de budgetlimiet, bedoeld om een eerlijker speelveld te creëren. En om een einde te maken aan de al jaren durende situatie waarin Red Bull, Mercedes en Ferrari dankzij hun budgetten van 300 à 400 miljoen dollar op het circuit onaantastbaar waren geworden voor de rest. Nu bleek dus dat één van die grote teams zich al direct niet aan de regels had gehouden.

Zware sancties

Red Bulls concurrenten pleitten voor zware sancties. Het reglement staat de FIA toe een keur aan straffen op te leggen aan overtreders van de financiële regels, uiteenlopend van een waarschuwing tot een boete en het afnemen van punten. Dat laatste zou Verstappens titel zelfs in gevaar kunnen brengen. Als Red Bull wegkwam met enkel een boete, dan zou de FIA volgens rivaliserende teams en coureurs een heel verkeerd signaal afgeven. Teams zouden de boete dan op de koop toe kunnen nemen, terwijl ze zich van de budgetlimiet niets meer aantrekken.

Dat vond ook Lewis Hamilton, die de titelstrijd in 2021 nipt van Verstappen verloor in de controversiële slotrace in Abu Dhabi. „Als ze te laks met deze regels omgaan, zullen alle teams de budgetlimiet voortaan gewoon negeren. [...] Dan kunnen we net zo goed geen kostenplafond hebben.”

Zelf hield Red Bull vol dat het geen voordeel had gehad van de hogere uitgaven. Die zouden zijn voortgekomen uit onduidelijkheid over welke kosten wel onder de begrotingsregels vielen, en welke niet. Zo achterhaalden journalisten dat Red Bull ruim 1 miljoen dollar aan cateringkosten niet had meegerekend, terwijl dat wel had gemoeten. Soortgelijke verwarring was er over wachtgeld voor een vertrokken technicus en overgebleven reserve-onderdelen. Red Bull had naar eigen zeggen onderaan de streep op de baan geen voordeel gehad van de overtreding.

Bij dat argument zijn vraagtekens te zetten: de te veel uitgegeven dollars mogen dan wel zijn gestoken in niet-racegerelateerde zaken als gratis lunches voor het teampersoneel (zoals De Telegraaf schreef) - als Red Bull binnen de budgetlimiet was gebleven, zouden dergelijke uitgaven ten koste zijn gegaan van de uitgaven aan ándere zaken, waaronder wellicht de ontwikkeling van de auto. „Als wij 300.000 pond extra hadden kunnen uitgeven aan een nieuwe wagenvloer, of een aangepaste vleugel, dan zou dat de uitkomst van het kampioenschap natuurlijk hebben beïnvloed”, aldus Hamilton. „Je bent de volgende race gewoon sneller als je betere onderdelen op je auto zet.”

Arbitragecommissie

Met de overeenkomst tussen Red Bull en de FIA krijgen de concurrenten van het kampioensteam hun zin. Behalve in de portemonnee zal Red Bull de gevolgen van de overtreding immers ook op sportief gebied voelen, door de beperking op de windtunnel- en simulatietijd. Dat het team de straf, waartegen geen beroep mogelijk is, toch accepteert, heeft waarschijnlijk te maken met het alternatief. De zaak zou dan zijn beland bij een speciale arbitragecommissie, waar sancties als het afnemen van punten of het terugschroeven van Red Bulls budgetlimiet in toekomstige seizoenen op tafel zouden zijn gekomen. Bij de zogeheten Accepted Breach Agreement die het team de voorbije weken heeft uitonderhandeld met de FIA, was van tevoren duidelijk dat die straffen géén optie waren.

Met andere woorden: Red Bull heeft dus voor een strategische terugtrekking gekozen, die het team op de langere termijn de minste schade berokkent. De FIA laat op zijn beurt zien dat teams de budgetregels niet zomaar aan hun laars kunnen lappen.

Verstappen beaamt dat de begrotingssaga waarschijnlijk koren op de molen is van zijn critici, die vinden dat de titel in de veelbesproken seizoensafsluiter van vorig jaar eigenlijk naar Hamilton had moeten gaan. „Die mensen zijn toch al boos”, zei hij donderdag tegen journalisten in Mexico-Stad, waar de Formule 1 dit weekend racet. „Ik kan het van me af zetten. Maar die mensen kunnen dat waarschijnlijk niet, dat is hun probleem.”