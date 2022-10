PvdA maakt excuses in kwestie-Van Dijk, maar ex-Kamerlid ziet alsnog af van terugkeer

Het partijbestuur van de PvdA erkent dat het proces rond het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamerlid Gijs van Dijk „onzorgvuldig” is verlopen. De partij maakt daarvoor excuses en heeft Van Dijk om die reden aangeboden zijn zetel in de Tweede Kamer weer in te laten nemen zodra Khadija Arib vertrekt. Van Dijk is dat echter niet voornemens, zo meldt de PvdA.

De verklaring die de PvdA vrijdag uitgaf is de langverwachte reactie op een oordeel van de interne beroepscommissie van de partij. De commissie gaf het partijbestuur vorige week een tik op de vingers door al te concluderen dat het bestuur in de zaak van Van Dijk „onzorgvuldig” had gehandeld. Hij werd in februari onder druk gezet uit de fractie te stappen nadat de partijtop meldingen had gekregen van grensoverschrijdend gedrag. Een onafhankelijk onderzoek stelde dat de meldingen „aannemelijk” waren, maar veel vragen bleven onbeantwoord. Volgens de commissie heeft Van Dijk onvoldoende de mogelijkheid gehad zich tegen de klachten te verweren.

In de verklaring erkent het PvdA-partijbestuur dat afspraken over geheimhouding van het rapport „een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor” in de weg hebben gestaan. De PvdA „onderschrijft” nu ook dat de meldingen over Van Dijk betrekking hadden op diens privéleven en niet op seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen.”

Blij met excuses

De PvdA schrijft dat Van Dijk na het oordeel van de beroepscommissie nu kan terugkeren in de Tweede Kamer, maar dat hij dat niet wil. Van Dijk suggereerde vorige week in een interview met EenVandaag dat hij graag zijn Kamerzetel terug wilde, binnen de PvdA-fractie. Nu zegt hij in een reactie: „Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt, sluit ik een zeer lastige periode af. Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor. Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen.”

Na het scherpe oordeel van de beroepscommissie kreeg partijvoorzitter Esther Mirjam-Sent veel kritiek van ongeruste PvdA-leden en zaaiden publicaties in HP/De Tijd twijfel over haar rol tijdens en na het onafhankelijke onderzoek. Sent zegt nu in een reactie dat het haar „zeer spijt” dat het de PvdA niet is gelukt om aan alle betrokkenen in de kwestie recht te doen. „Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken.” PvdA-leider Attje Kuiken zegt dat het proces „pijnlijk en ingrijpend” was voor alle betrokkenen.

De PvdA gaat Van Dijk helpen met het zoeken van een nieuwe baan, suggereert de verklaring. Sent zegt dat het partijbestuur „zo goed mogelijk” meewerkt aan „een nieuwe toekomst” voor Van Dijk. Uit de verklaring is niet duidelijk of hij mogelijk een baan krijgt bij de PvdA. Daarover wil de partij niets zeggen. Wel noemt het de kennis van Van Dijk op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt „zeer waardevol”.